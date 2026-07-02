الحرب في أوكرانيا: الجيش الروسي أطلق خلال الليل (بين الأربعاء والخميس) هجومًا كبيرًا بصواريخ وطائرات مسيّرة أصاب كييف، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا وإصابة العشرات الآخرين.

تم إخلاء عدد من الأحياء في العاصمة الأوكرانية بعد الهجوم الروسي، وسُجل دمار واسع في ما لا يقل عن 30 موقعاً مختلفاً. وقع الهجوم بعد عدة ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا تخطط لهجوم صاروخي "ضخم" على أوكرانيا.

قال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن "هناك أشخاص ما زالوا محاصرين تحت أنقاض مبنى مكون من تسعة طوابق انهار. قُتل ما لا يقل عن 13 شخصًا وأصيب حوالي 56 شخصًا، بينهم طفلان."

أشار سلاح الجو الأوكراني إلى أنه خلال الهجوم، استخدمت موسكو 74 صاروخًا و496 طائرة بدون طيار. بسبب الهجوم، فرضت فنلندا قيودًا مؤقتة على الطيران في الخليج الشرقي للبلاد.