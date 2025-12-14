"لن يتوقف": المستشار الألماني يقارن بين بوتين وهتلر

شبّه المستشار الألماني فريدريش ميرز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأدولف هتلر في خطابه، محذراً من أن طموحاته لن تتوقف في أوكرانيا.

حذّر ميرتس من أن خضوع أوكرانيا للضغوط الروسية لن يكون كافياً لوقف طموحات بوتين. وشبّه الوضع الراهن بعام 1938، حين سمح الحلفاء للنازيين بضمّ منطقة السوديت من تشيكوسلوفاكيا بموجب اتفاقية ميونيخ، ثم واصل هتلر عدوانه في أنحاء أوروبا.

أضاف ميرتس: "كما أن منطقة السوديت لم تكن كافية عام 1938، بوتين لن يتوقف. إذا سقطت أوكرانيا، لن يتوقف هناك".

خطاب مستشار ألمانيا يأتي في وقت تحاول فيه حكومات أوروبا والولايات المتحدة دفع خطة سلام لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك خلافات حول العودة إلى مناطق معينة وضمانات أمنية. الهدف من هذا التحرك هو التحذير من تقديم تنازلات تمس بالمبادئ الأساسية لموقف الغرب في مواجهة التقدم الروسي.