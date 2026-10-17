زيلينسكي: "الصواريخ الاعتراضية لا تعمل بسبب قيود ’ستارلينك’"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن "الجيش الأوكراني لم يتمكن من استخدام طائراته الاعتراضية ضد هجمات الطائرات المسيرة الروسية، وذلك بسبب قيود على السرعة فُرضت على الخدمات التي تقدمها شركة ’ستارلينك’ (Starlink) للأقمار الصناعية". وتابع"في الوقت الراهن، لا تعمل طائراتنا الاعتراضية المسيرة بسبب قيود السرعة هذه".

وأشار إلى أن "الجانب الأوكراني تلقى إفادة بأن هذه القيود ناجمة عن مشكلات فنية، إلا أن اختبارات أجريت على خدمات ستارلينك داخل أراضي الاتحاد الأوروبي أظهرت عدم وجود مثل هذه المشكلات هناك".

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنه لا يعتقد أن هو أو إيلون ماسك -الذي طورت شركته "سبيس إكس" (SpaceX) نظام "ستارشيلد" (Starshield) المستخدم من قبل الجيش الأوكراني- مسؤولان عن فقدان أوكرانيا القدرة على الوصول إلى خدمات "ستارلينك" بطريقة أثرت على عملياتها العسكرية ضد روسيا. وقد أدى تقليص الخدمات التي توفرها شركة الأقمار الصناعية إلى تعطيل الاتصالات مع مراكز القيادة، كما تسبب في انخفاض سرعات الإنترنت.

كما ذكر زيلينسكي أن أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا قد تعقد اجتماعاً على هامش قمة مجموعة العشرين (G20) في الولايات المتحدة، لكن كلاً من واشنطن وموسكو لم تؤكدا هذا اللقاء، مشيراً إلى إمكانية عقده في أماكن أخرى.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة العشرين -التي تضم الولايات المتحدة وروسيا، بينما لا تشمل أوكرانيا- قمة في مدينة ميامي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول.

وقال زيلينسكي للصحفيين عبر مجموعة دردشة على تطبيق "واتساب": "قد يُعقد الاجتماع في الولايات المتحدة خلال قمة مجموعة العشرين، لكن لم يصدر أي تأكيد حتى الآن من جانب روسيا أو الولايات المتحدة. كما يمكن عقده في إحدى الدول الأوروبية".وأضاف: "قد يُعقد هذا الاجتماع في إحدى دول الشرق الأوسط؛ حيث أشارت الولايات المتحدة في مناسبات عدة إلى الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية".

وأوضح زيلينسكي أن المفاوضين الأوكرانيين أجروا محادثات مع مسؤولين أمريكيين يوم الجمعة، دون تقديم مزيد من التفاصيل. كما أكد على حاجة أوروبا إلى مسار خاص بها لإجراء محادثات مع روسيا، في ظل العلاقات المتوترة بين الطرفين بسبب الحرب التي تشنها موسكو في أوكرانيا.

يُذكر أن ترامب رفض فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا فيما يتعلق بالحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، كما انتقد زيلينسكي قرار ترامب برفع العقوبات عن صادرات الديزل الروسية.