زعيم كوريا الشمالية يكرّم قتلى الحرب الروسية في أوكرانيا بمنازل جديدة

كشف زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن حي سكني جديد في العاصمة بيونغ يانغ مخصص لعائلات الجنود الذين قتلوا أثناء مشاركتهم في الحرب إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النظام لتكريم الجنود وتعظيم تضحياتهم.

وأظهرت الصور الرسمية لكيم وهو يتفقد الشارع الجديد المسمى شارع سيبّيول، ويزور منازل بعض العائلات برفقة ابنته كيم جو-آي، ووعد بمكافأة "الشهداء الشباب" الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

AP

وأشار كيم إلى أن المشروع يرمز إلى "روح وتضحيات" الجنود القتلى، وأن المنازل تهدف إلى تمكين الأسر من الفخر بأبنائهم وأزواجهم والعيش بسعادة، مؤكدًا أنه حرص على إنجاز المشروع بسرعة لتقديم "بعض العزاء" لأسر الضحايا.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تكثيف الدعاية الرسمية لتمجيد الجنود المشاركين في الحرب الروسية على أوكرانيا، بما في ذلك إنشاء مجمع تذكاري جديد في بيونغ يانغ مزين بتماثيل للجنود.

ووفقًا لتقارير جنوب كورية وغربية، أرسلت كوريا الشمالية نحو 14,000 جندي لدعم روسيا في أوكرانيا عام 2024، وأسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 6,000 منهم، كما استفادت القوات الكورية الشمالية من الخبرة القتالية الحديثة والدعم الفني الروسي لتعزيز قدراتها العسكرية.

ويُعد تدشين الشارع خطوة سياسية محسوبة قبل انعقاد مؤتمر الحزب الحاكم الكبير في البلاد، حيث من المتوقع أن يعلن كيم عن سياساته الداخلية والخارجية للسنوات المقبلة ويشدد السيطرة على الدولة.