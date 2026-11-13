قادة الاتحاد الأوروبي: أمن أوروبا لا يمكن أن يكون جزءاً من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

قال قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن "الهيكل الأمني لأوروبا لا ينبغي أن يكون جزءاً من مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا"، لكنهم لم يقدموا إجابة حول الطرف الذي ينبغي أن يمثل أوروبا في أي محادثات مستقبلية.

ومن جانبه، أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن روسيا منفتحة على مشاركة دول أوروبية في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، شريطة أن تبدي هذه الدول استعدادها للمساهمة في عملية السلام.

ووصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس تصريحات الكرملين بأنها "اللعبة القديمة ذاتها"، مؤكداً أن أوروبا والولايات المتحدة متفقتان على رسالة واضحة. وقال ميرتس للصحفيين على هامش قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في دبلن: "لن تكون هناك مناقشات حول أوكرانيا دون مشاركة أوكرانيا، ولا مناقشات حول أوروبا دون مشاركة أوروبا. علاوة على ذلك، لا توجد حاجة للحديث عن الهيكل الأمني الأوروبي؛ فهو قائم بالفعل".

وكان مسؤولون روس قد دعوا إلى التوصل لاتفاق شامل حول الهيكل الأمني لأوروبا قبل الخوض في تفاصيل الحرب. وقبيل غزوها لأوكرانيا عام 2022، طالبت روسيا بانسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من الدول التي انضمت إلى الحلف بعد عام 1997، وهو مطلب قوبل بالرفض من جانب الناتو.

وكان المفاوض الأمريكي جاريد كوشنر قد صرح في موسكو، أمس الخميس، بأنه بدأ مناقشات مع شركاء أوروبيين حول الهيكل الأمني للقارة. أوروبا تعطي الأولوية لوقف إطلاق النار في الحرب الروسية الأوكرانية

صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن الدعوات الروسية لإجراء مناقشات حول هيكل الأمن الأوروبي قد تؤدي إلى صرف الانتباه عن الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. ومن جانبه، وصف رئيس وزراء لاتفيا، أندريس كولبيرغس، مثل هذه المناقشات بأنها "فخ".

ووفقاً لدبلوماسي ومسؤول أوروبي، حذر قادة من بولندا ودول البلطيق ودول الشمال -خلال اجتماع عُقد يوم الخميس- من الانخراط في نقاشات مع الولايات المتحدة أو روسيا حول هيكل الأمن في أوروبا.وفي سياق متصل، وقّعت أربعون دولة أوروبية -اجتمعت في دبلن يوم الخميس ضمن إطار أوسع- إعلاناً ينص على أن أي قضية تمس الأمن الأوروبي يجب أن تُحسم بمشاركة الأوروبيين أنفسهم.

وقد اتفق قادة الاتحاد الأوروبي بشكل عام على ضرورة أن تتحدث أوروبا بصوت واحد، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن شخصية محددة تتولى هذه المهمة. وأشار ميرز إلى أن المناقشات ستستمر في هذا الصدد.

وقال ميرز: "هناك أطر مؤسسية قائمة للتمثيل (داخل الاتحاد الأوروبي) -وتعد كايا كالاس جزءاً منها- لكن صيغة 'E3' أثبتت أيضاً فعاليتها الكبيرة"، في إشارة إلى مجموعة أمنية غير رسمية تضم فرنسا وألمانيا وبريطانيا (التي لم تعد عضواً في الاتحاد الأوروبي، لكنها تظل حليفاً بارزاً في حلف الناتو).

وكان ممثلون عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي قد شاركوا في محادثات حول الحرب الروسية الأوكرانية في أبوظبي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقد أشار كل من موسكو وكييف إلى إحراز بعض التقدم، رغم عدم ظهور أي مؤشرات على تحقيق اختراق جوهري بشأن قضايا رئيسية، مثل مسألة الأراضي.

من جانبه، أكد رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، على ضرورة إشراك بريطانيا -باعتبارها واحدة من أكبر ثلاث قوى عسكرية في أوروبا- في أي محادثات مستقبلية، مشيراً إلى أن مشاركة هذه الدول الخمس إلى جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي تبدو خطوة منطقية.

وأضاف كريسترسون: "أنا مرن للغاية في هذا الشأن؛ فما نقوله فعلياً أكثر أهمية من التشكيلة الدقيقة للأشخاص الموجودين في الغرفة".