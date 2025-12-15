تحذير القائد العسكري البريطاني: "يجب أن يكون أطفالنا مستعدين للقتال"

حذر قائد القوات الجوية البريطانية، السير ريتشارد نايتون، اليوم (الاثنين) من "القوة العسكرية الروسية المتنامية التي يجب الخوف منها"، مشيراً إلى أن هناك "خطراً متزايداً من أن تهاجم المملكة، ويجب أن يكون أطفالنا مستعدين لخوض الحرب".

القائد، السير نايتون، قال في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" إن "القوات المسلحة البريطانية ستكون دائمًا خط الدفاع الأول إلى جانب بقية حلف الناتو، لكن المجتمع كله يجب أن يضطلع أيضًا بدور في إعادة بناء الصمود."

كما صرّح بأنه يتفق مع نظيره الفرنسي، الجنرال فابيان ميندون، الذي قال الشهر الماضي إن على فرنسا أن تكون مستعدة لاحتمال فقدان أبنائها في حرب محتملة مع روسيا. وأضاف: "الوضع أخطر مما شهدته طوال مسيرتي المهنية، وثمن السلام في ازدياد".

وأشار الجنرال إلى أن "ردّنا يجب أن يتجاوز مجرد تعزيز قواتنا المسلحة. إنه يتطلب استجابة شاملة على مستوى البلاد، تُعزز قدرات صناعتنا الدفاعية، وتُنمّي المهارات التي نحتاجها، وتُفعّل قوة المؤسسات التي سنحتاجها في زمن الحرب، وتضمن وتزيد من مرونة المجتمع والبنية التحتية الداعمة له".