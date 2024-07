"الهجوم الأسوأ ": روسيا تطلق عشرات الصواريخ - ومقتل 18 شخصا ؛ استهداف مباشر لمستشفى أطفال

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسميا: مقتل 18 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين في الهجمات الصاروخية الروسية القاتلة، التي انطلقت اليوم (الثلاثاء) باتجاه مدن أوكرانية. وسقط أحد الصواريخ على مستشفى الأطفال "أوخمتاديت" في كييف.

وأطلقت روسيا 40 صاروخا من مختلف الأنواع باتجاه أوكرانيا. وبحسب وزارة الداخلية الأوكرانية، فقد قُتل في تمام الساعة 12 ظهرًا عشرة أشخاص وأصيب 35 آخرون في التفجيرات التي استهدفت كييف – في المستشفى، كما ذكرنا. وبعد ذلك، قُتل عشرة آخرون وأصيب 42 في مدينة كاريبي ريا شرق أوكرانيا. وفي دنيبرو، تم الإبلاغ عن عدد كبير من الأضرار نتيجة القصف، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بمبنى متعدد الطوابق ومصنع. وفي خاركوف - ثاني أكبر مدينة في البلاد - قُتل ثمانية أشخاص، بينهم فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات.

وفي مدينة بافلوهراد وسط دنيبروبيتروفسك قتلت امرأة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الجرحى والقتلى في جميع المدن، حيث تتوقع السلطات أن العديد من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

🎥: حسب الفقرة 27أ

وقالت ناتاليا، المقيمة في خاركيف، لبي بي سي إنها لا تتذكر مثل هذا الهجوم العنيف، بما في ذلك بداية الحرب. "اهتز منزلي. وكان كل شيء قوياً للغاية. ووقعت انفجارات، ثم صمت لمدة عشر ثوانٍ - ثم ضجة أخرى. وتُرك الكثير من الناس بدون كهرباء وتدفئة. وبصرف النظر عن الخوف والكراهية، لا أشعر بأي شيء الآن".

وقال عمدة كييف لوكالة رويترز للأنباء إن "هذا أحد أسوأ الهجمات التي تشهدها العاصمة منذ أكثر من عامين من القتال".

وردت وزارة الدفاع الروسية على الهجوم قائلة: "هذا الصباح، ردا على محاولات أوكرانيا لتدمير منشآت الطاقة والمنشآت الاقتصادية الروسية، شنت القوات المسلحة للاتحاد الروسي هجوما جماعيا بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على منشآت صناعية عسكرية في أوكرانيا و وتحققت أهداف الهجوم على قواعد الطيران الأوكرانية، وتصريحات ممثلي النظام الأوكراني بشأن الهجوم الصاروخي المتعمد المزعوم لروسيا على أهداف مدنية غير صحيحة على الإطلاق".

وسرعان ما أنطلقت الردود والإدانات الدولية، حيث كتب رئيس حكومة بريطانيا الجديد، كير ستارمر، على حسابه على موقع X: "إن مهاجمة الأطفال الأبرياء هو أحد أكثر الأعمال انحرافًا. نحن نقف مع أوكرانيا ضد العدوان الروسي - دعمنا لن ينخفض".

