أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء هجوم روسي واسع النطاق استهدف عدة مدن، من بينها العاصمة كييف ومدينة خاركيف، في واحدة من أعنف الضربات الجوية خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب الجيش الأوكراني، شمل الهجوم إطلاق عشرات الصواريخ ومئات الطائرات المسيّرة، حيث تم رصد نحو 70 صاروخاً و611 طائرة مسيّرة، فيما قالت الدفاعات الجوية إنها اعترضت عدداً كبيراً منها.

وفي كييف، أفادت السلطات بمقتل خمسة أشخاص وإصابة العشرات، إضافة إلى أضرار واسعة في مبانٍ سكنية وانقطاع الكهرباء عن نحو 140 ألف شخص، نتيجة استهداف البنية التحتية.

كما شهدت العاصمة الأوكرانية تطوراً لافتاً، حيث اندلعت حرائق داخل مجمع ديني تاريخي يُعد من أقدم المعالم في البلاد، ويعود تاريخ تأسيس كاتدرائية رقاد السيدة العذراء داخل مجمع "كييف بيشيرسك لافرا" إلى أكثر من ألف عام، ما أثار ردود فعل رسمية غاضبة وتحذيرات من تداعيات استهداف المواقع التراثية.

وفي خاركيف، قالت السلطات إن خمسة من عناصر فرق الإنقاذ قُتلوا إثر استهداف موقع كانوا يعملون فيه لمعالجة آثار هجوم سابق، فيما أصيب آخرون بجروح.

وشملت الضربات أيضاً مناطق في سومي ومدن أوكرانية أخرى، وسط استمرار إطلاق صفارات الإنذار وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مختلف أنحاء البلاد.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت "هجوماً واسعاً" استهدف منشآت صناعية عسكرية وقواعد جوية، مؤكدة تحقيق جميع أهدافها المقررة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية للعام الخامس، وسط تعثر جهود التهدئة وتزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والمواقع التاريخية.