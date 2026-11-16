حذّر منظمو السلامة النووية الذين يمثلون 38 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان وجميع دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، من أن خطر وقوع حادث نووي في أوكرانيا يتزايد بشكل كبير مع اقتراب فصل الشتاء المقبل. وفي بيان مشترك استثنائي، دعت هذه الهيئات روسيا إلى الوقف الفوري لهجماتها الصاروخية وبالطائرات المسيّرة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

«نعرب عن قلقنا العميق إزاء المخاطر المتزايدة على السلامة النووية الناجمة عن حرب روسيا ضد أوكرانيا واستمرار الهجمات على البنية التحتية للطاقة»، بحسب بيان صادر عن منظمات HERCA (رؤساء هيئات الحماية من الإشعاع في أوروبا)، وWENRA (رابطة الهيئات التنظيمية النووية في أوروبا الغربية)، وNORA (هيئات السلامة في دول الشمال الأوروبي).

يتمثل القلق الرئيسي لدى خبراء الطاقة النووية في أن محطات الطاقة النووية في أوكرانيا ستواجه صعوبة في تبريد المواد النووية الموجودة فيها من دون إمدادات كهربائية مستقرة من الشبكة الوطنية، ما قد يؤدي إلى انصهار قلب المفاعل. وقد يتسبب سيناريو كهذا في تسرب مواد مشعة إلى الهواء، على غرار كارثة تشيرنوبل التي وقعت عام 1986 ونشرت تساقطات إشعاعية في أنحاء أوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا ووسط أوروبا وشمالها.

أوضح بير ستراند، الذي يرأس هيئتي HERCA وNORA، أن الهجمات الروسية أصبحت أكثر فتكًا ودقة في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استخدام طائرات مسيّرة تحمل رؤوسًا حربية أثقل. وحذّر قائلًا: «بسبب هذا التكتيك الروسي الجديد، من الواضح أن خطر وقوع حادث نووي سيبلغ ذروته خلال الشتاء المقبل».

بحسب ستراند، فإن السيناريو الكابوسي هو انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء أوكرانيا، ما سيؤثر في الوقت نفسه على مفاعلاتها النووية التسعة النشطة: «تسعة مفاعلات في آن واحد، مع احتمال حدوث تسرب إشعاعي، سيكون ذلك وضعًا بالغ الخطورة». ومع ذلك، شدد على أنه لا يزال بالإمكان منع الأزمة إذا مورس ضغط دولي على روسيا لوقف الهجمات، ودعا الدول الأوروبية إلى الاستعداد معًا لسيناريوهات الطوارئ في حال لم يُجدِ الضغط نفعًا.

يأتي التحذير بعد يومين من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأنشطة العسكرية خلال الأسبوع الماضي تسببت في عدم استقرار شبكة الكهرباء الأوكرانية، بل وأجبرت بعض المفاعلات العاملة على خفض إنتاجها.

تعمل في أوكرانيا حاليًا ثلاث محطات للطاقة النووية توفّر نحو 80% من احتياجات البلاد من الكهرباء لفصل الشتاء. أما المحطة الرابعة، زابوريجيا، وهي الأكبر في أوروبا، فتسيطر عليها روسيا وتقع بالقرب من خط الجبهة. وعلى الرغم من أنها لا تنتج الكهرباء حاليًا، فإنها تعتمد على إمدادات كهربائية خارجية من أوكرانيا لتبريد مفاعلاتها.