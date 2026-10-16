زيلينسكي يتهم موسكو بالسعي لكسب الوقت رغم المحادثات مع واشنطن

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشدة استراتيجية فلاديمير بوتين، متهماً موسكو بالسعي لكسب الوقت على الصعيد الدبلوماسي، بينما تواصل عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا. وتأتي تصريحاته في ظل محادثات جارية بين واشنطن وموسكو، مما يثير مخاوف في كييف بشأن التنازلات التي قد تُقدم لروسيا.

ويرى زيلنسكي أن أي مبادرة دبلوماسية يجب أن تقترن بضمانات أمنية ملموسة وضغوط اقتصادية مستمرة على موسكو. كما يخشى، على وجه الخصوص، أن يؤدي أي تقارب محتمل بين الولايات المتحدة وروسيا إلى إضعاف العقوبات الدولية.

وفي بروكسل، حيث شارك يوم الجمعة في قمة للاتحاد الأوروبي، ندد فولوديمير زيلينسكي بالاتفاق الذي أبرمه دونالد ترامب مع موسكو بشأن واردات الديزل الروسي. وبحسب رأيه، فإن هذا الترتيب قد يوفر موارد مالية جديدة للكرملين، في وقت تواصل فيه روسيا قصف المدن الأوكرانية. كما وصف الرئيس الأوكراني الموقف الروسي بأنه "محاكاة ساخرة" لمفاوضات السلام، معتبراً أن فلاديمير بوتين لا يُظهر أي رغبة حقيقية في إنهاء الصراع.

وتأتي هذه الانتقادات في أعقاب تدهور جديد في العلاقات بين كييف وواشنطن؛ إذ أدان دونالد ترامب الضربات الأوكرانية التي استهدفت مصافي نفط روسية، واصفاً إياها بـ "العار"، ومتهماً إياها بالمساهمة في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وفي الوقت ذاته، لا تزال أوكرانيا تتعرض لهجمات تستهدف بنيتها التحتية للطاقة. فقد طالت الضربات الروسية تسع مناطق في البلاد، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من السكان وإصابة ما لا يقل عن خمسة عشر شخصاً، وفقاً للسلطات الأوكرانية.

كما أشار فولوديمير زيلينسكي إلى استمرار الاضطرابات في نظام "ستارشيلد" (Starshield) التابع لشركة "سبيس إكس" (SpaceX)، والذي يُستخدم بشكل خاص في العمليات العسكرية الأوكرانية. يُعزز هذا الوضع مخاوف كييف بشأن استمرارية الدعم التكنولوجي الأمريكي.

وفي ظل هذه الصعوبات، يطالب الزعيم الأوكراني شركاءه الأوروبيين بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 70 مليار يورو لتغطية الاحتياجات المالية لبلاده، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الدفاعات الجوية وحماية البنية التحتية الحيوية مع اقتراب فصل الشتاء.

وقد جدد القادة الأوروبيون دعمهم لأوكرانيا خلال قمة بروكسل، مع سعيهم في الوقت ذاته للحفاظ على علاقاتهم مع واشنطن.

ويُسلط هذا التجاذب الدبلوماسي الجديد الضوء على التباينات المتزايدة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا حول سبل إنهاء الحرب، في وقت لا تزال فيه احتمالات التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار غير مؤكدة.