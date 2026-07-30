هجوم روسي قاتل في أوكرانيا: 13 قتيلاً؛ انفجار في عمق بولندا

سلسلة من الغارات الجوية الروسية الواسعة استهدفت الليلة (الخميس) مناطق مختلفة في أوكرانيا، من العاصمة كييف وحتى مدينة لفيف في غرب البلاد. وبالمجمل تم الإبلاغ في البلاد عن 13 قتيلًا نتيجة هذه الهجمات.

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في مدينة كريفي ري، قُتل ستة أشخاص، بينهم طفلتان تبلغان من العمر 5 و12 عامًا، نتيجة إصابة مباشرة بصاروخ باليستي في منزل عائلة. رئيس مجلس الدفاع في المدينة، ألكسندر ويلكول، وصف الحادث بأنه "ليلة مظلمة" وحذر من أن عدد القتلى قد يرتفع. في الوقت نفسه، أفادت خدمات الطوارئ في كييف عن قتيل وجريحين، وفي مدن لفيف، دنيبروبتروفسك وبولتافا أُصيب عشرات السكان وأُلحقت أضرار جسيمة بالمباني السكنية.

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في أعقاب الهجوم الروسي المكثف واقتراب القتال من الحدود، أعلن الجيش البولندي عبر شبكة X عن إقلاع طائرات مقاتلة في الجو لحماية المجال الجوي للبلاد. بولندا هي عضو في حلف الناتو.

في الوقت نفسه، أفادت شرطة بولندا في مقاطعة لوبلين القريبة من الحدود بأنها تلقت بلاغًا عن سماع دوي انفجار قوي في مقاطعة بيلغوراي. وعثر ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى المنطقة في حقل مفتوح على حفرة وبقايا متناثرة لجسم غير معروف.

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التصعيد جاء في الوقت الذي أنهى فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي زيارته إلى الولايات المتحدة، حيث أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج أنظمة دفاع من نوع باتريوت.

حذّر زيلينسكي مسبقًا من هجوم روسي واسع وكتب في تلغرام: "من المهم أن يفهم شركاؤنا جيدًا ما يحدث، فحماية حياة الناس تعتمد بشكل مباشر على إرادتهم". في أعقاب الهجمات القريبة من حدودها، أعلنت الجيش البولندي عن إطلاق مقاتلات في الجو لتأمين المجال الجوي للدولة.

من ناحية أخرى، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استهدفت أهدافاً ومنشآت عسكرية في أنحاء أوكرانيا، وكذلك ثلاث سفن شحن. في الوقت نفسه، استمرت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية داخل الأراضي الروسية، حيث أفاد مسؤولون روس باندلاع حرائق في مستودعات شركة التجارة الإلكترونية "وايلدبيريس" في مقاطعتي بينزا وأودمورتيا.

حاكم مقاطعة بينزا، أوليغ ملنيتشنكو، أكد أن شخصاً واحداً أُصيب وحوالي 200 شخص تم إجلاؤهم من الموقع. وزارة الدفاع الروسية ادعت أنها اعترضت 258 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.