زيلينسكي يخالف قاعدة أوروبية بسبب زجاجة مياه ويشعل موجة تعليقات ساخرة

لقطة بسيطة من لقاء زيلينسكي في باريس تتحول إلى مادة للسخرية بعد مخالفته قاعدة أوروبية خاصة بعبوات المياه

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
Google Newsتابعوناتابعوا
زيلينسكي يخالف قاعدة أوروبية بسبب زجاجة مياه ويشعل موجة تعليقات ساخرة
زيلينسكي يخالف قاعدة أوروبية بسبب زجاجة مياه ويشعل موجة تعليقات ساخرةsocial networks

أثار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدلًا في باريس بعد أن قام بإزالة الغطاء البلاستيكي بالكامل عن زجاجة مياه، في مخالفة لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تلزم بأن يبقى الغطاء مثبتًا بالزجاجة حتى بعد فتحها.

https://x.com/i/web/status/2077101337452433837

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

وانتشرت الحادثة على مواقع التواصل وسط تعليقات ساخرة، فيما علّق البعض مازحًا: "فقط نأمل ألا يؤثر ذلك على مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا..."

https://x.com/i/web/status/2077317098775146815

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات