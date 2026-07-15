أثار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدلًا في باريس بعد أن قام بإزالة الغطاء البلاستيكي بالكامل عن زجاجة مياه، في مخالفة لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تلزم بأن يبقى الغطاء مثبتًا بالزجاجة حتى بعد فتحها.

https://x.com/i/web/status/2077101337452433837 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وانتشرت الحادثة على مواقع التواصل وسط تعليقات ساخرة، فيما علّق البعض مازحًا: "فقط نأمل ألا يؤثر ذلك على مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا..."