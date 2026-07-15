زيلينسكي يخالف قاعدة أوروبية بسبب زجاجة مياه ويشعل موجة تعليقات ساخرة
لقطة بسيطة من لقاء زيلينسكي في باريس تتحول إلى مادة للسخرية بعد مخالفته قاعدة أوروبية خاصة بعبوات المياه
أثار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدلًا في باريس بعد أن قام بإزالة الغطاء البلاستيكي بالكامل عن زجاجة مياه، في مخالفة لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تلزم بأن يبقى الغطاء مثبتًا بالزجاجة حتى بعد فتحها.
https://x.com/i/web/status/2077101337452433837
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وانتشرت الحادثة على مواقع التواصل وسط تعليقات ساخرة، فيما علّق البعض مازحًا: "فقط نأمل ألا يؤثر ذلك على مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا..."
https://x.com/i/web/status/2077317098775146815
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