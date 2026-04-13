هل تنهي هزيمة أوربان تموضع المجر بين الشرق والغرب؟

أنهت الانتخابات العامة في المجر حقبة سياسية امتدت 16 عامًا مع سقوط رئيس الوزراء فيكتور أوربان وصعود زعيم المعارضة بيتر ماجيار، في تحول يفتح الباب أمام إعادة صياغة علاقات بودابست مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة. وبينما يرى مراقبون أن النتيجة تمثل انقلابًا على نهج "الديمقراطية غير الليبرالية"، يرى محللون أن التحدي الحقيقي يبدأ الآن في كيفية ترجمة هذا التحول سياسيًا واقتصاديًا.

نهاية عهد أوربان.. تحوّل سياسي واسع

فوز ماجيار، مدعومًا بأغلبية برلمانية وازنة قد تصل إلى ثلثي المقاعد، يمنحه قدرة غير مسبوقة على تفكيك إرث أوربان السياسي وإطلاق إصلاحات عميقة.

ويرى مراقبون أن هذه النتيجة تعكس تصويتًا عقابيًا ضد سنوات من التوتر مع الاتحاد الأوروبي، فيما يعتبر محللون أنها لحظة مفصلية قد تعيد المجر إلى قلب المشروع الأوروبي بعد سنوات من الابتعاد.

عودة إلى أوروبا.. هل تُطوى صفحة الخلاف؟

تعهد ماجيار بإعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ودوله المركزية، مثل ألمانيا وفرنسا، في خطوة قد تمهد للإفراج عن أموال أوروبية مجمدة منذ سنوات.

ويرى محللون أن هذا التوجه قد ينهي دور المجر كدولة “مُعطِّلة” داخل التكتل، بينما يرى مراقبون أن بروكسل ستختبر سريعًا مدى جدية الحكومة الجديدة في الالتزام بالمعايير الديمقراطية.

العلاقة مع روسيا.. تقليص النفوذ دون قطيعة

رغم إعلان ماجيار نيته تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية بحلول 2035، فإنه شدد على الحفاظ على علاقات “براغماتية” مع موسكو.

ويشير محللون إلى أن هذا النهج يعكس محاولة موازنة بين الضغوط الأوروبية واعتبارات الأمن الطاقي، في حين يرى مراقبون أن روسيا ستخسر أحد أهم حلفائها داخل الاتحاد الأوروبي، حتى دون حدوث قطيعة كاملة.

واشنطن والمجر.. إعادة التموضع

من المتوقع أن يؤدي التحول السياسي في بودابست إلى تقارب أكبر مع الولايات المتحدة، خصوصًا في إطار حلف “الناتو” والسياسات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

ويرى مراقبون أن رحيل أوربان يمثل ضربة لدوائر قريبة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما يرى محللون أن الإدارة الأميركية ستتعامل بحذر مع القيادة الجديدة إلى حين اتضاح توجهاتها الفعلية.

ترحيب أوروبي.. ورسائل سياسية واضحة

حظي فوز ماجيار بترحيب واسع من قادة الاتحاد الأوروبي، الذين اعتبروا النتيجة عودة للمجر إلى المسار الأوروبي.

ويرى محللون أن هذا الترحيب يعكس رغبة أوروبية في طي صفحة الخلافات، بينما يرى مراقبون أن الدعم السياسي قد يترافق مع شروط صارمة تتعلق بالإصلاحات الداخلية.

تحديات داخلية.. اختبار الوعود

داخليًا، يواجه ماجيار تحديات معقدة، تشمل تباطؤ الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية.

ويرى مراقبون أن الأغلبية البرلمانية تمنحه فرصة نادرة للتغيير، فيما يرى محللون أن حجم التوقعات الشعبية قد يتحول إلى عبء إذا لم تتحقق نتائج ملموسة سريعًا.

بين الشرق والغرب.. أي طريق ستختار بودابست؟

يفتح سقوط أوربان الباب أمام إعادة تموضع المجر استراتيجيًا، لكن دون ضمانات لقطيعة حادة مع سياسات الماضي.

ويرى محللون أن البلاد تتجه نحو تموضع أكثر وضوحًا داخل المعسكر الغربي، بينما يرى مراقبون أن المجر ستسعى للحفاظ على هامش مناورة بين الشرق والغرب، بما ينسجم مع مصالحها الاقتصادية والأمنية.