رسالة من السماء: الضربات السعودية تشير لتغيّر دينامكيات العلاقة بين الرياض والمجلس الانتقالي الجنوبي

في الأيام الأخيرة، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات ملحوظة تشير إلى إعادة تقييم لعلاقتها مع أحد شركائها المحليين الرئيسيين في جنوب اليمن: المجلس الانتقالي الجنوبي. تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه واشنطن والجهات الفاعلة الإقليمية مراقبة الاستقرار في جنوب اليمن عن كثب، وهي منطقة حيوية لأمن البحر الأحمر ومسارات التجارة الإقليمية.

كانت الخطوة الأبرز هي الغارة الجوية السعودية التي استهدفت موقعًا مرتبطًا بقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، شرق اليمن. وعلى الرغم من محدودية التأكيد الرسمي، فقد جذبت الضربة الانتباه إلى التحولات في الديناميكيات بين الرياض والجهات الفاعلة في جنوب اليمن.

لفهم تداعيات هذا التطور، من المهم توضيح من هم الفاعلون الرئيسيون.

المجلس الانتقالي الجنوبي هو هيئة سياسية وعسكرية تحظى بدعم شعبي قوي في أجزاء واسعة من جنوب اليمن. يدعو المجلس إلى استعادة دولة جنوب اليمن المستقلة، التي كانت قائمة كدولة منفصلة حتى توحيدها مع شمال اليمن في عام 1990. ومنذ ظهوره في عام 2017، أصبح المجلس الانتقالي الجنوبي قوة مهيمنة على الأرض، حيث يدير قوات أمنية وعسكرية فعالة، لا سيما في عدن وعلى طول الساحل الجنوبي.

في المقابل، تقود المملكة العربية السعودية التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وتعتمد هذه الحكومة، التي تعمل في الغالب من خارج البلاد، بشكل كبير على الدعم الإقليمي والدولي وقد واجهت صعوبات في فرض سلطتها الكاملة على الأرض. وتتعامل الرياض مع ملف اليمن بشكل أساسي من منظور الأمن الإقليمي واستقرار الحدود ومنع المزيد من التفكك الذي قد يؤجج الصراع الطويل.

بينما تعاونت المملكة العربية السعودية مع المجلس الانتقالي الجنوبي في مراحل مختلفة من الحرب، إلا أنها لم تمنح الجماعة حرية غير محدودة لتوسيع نفوذها في جميع المناطق الجنوبية. وينطبق ذلك بشكل خاص على المحافظات الشرقية مثل حضرموت والمهرة، التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية للمملكة بسبب موقعها الجغرافي وقربها من الحدود وأهميتها للأمن الإقليمي ومسارات التجارة.

في هذا السياق، يبدو أن الضربة الجوية الأخيرة أقل ارتباطاً بتحقيق هدف عسكري تكتيكي وأكثر ارتباطاً بتوجيه رسالة سياسية. وتتمثل الرسالة في أن الرياض تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الرئيسية على ملف شرق اليمن والحد من التحركات الأحادية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي التي قد تغيّر ميزان القوى دون تنسيق سعودي.

لقد عززت التعليقات الإعلامية السعودية الأخيرة والرسائل السياسية هذا التفسير، مشددة على ضرورة منع أي تصرفات قد تعقد الترتيبات الإقليمية الأوسع في وقت تسعى فيه المملكة العربية السعودية إلى تثبيت سياستها في اليمن والتركيز على أولوياتها الاستراتيجية الأوسع.

بالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الرسالة واضحة: قد يتم التسامح مع الطموحات الجنوبية ضمن حدود معينة، لكن شرق اليمن يظل خطًا أحمر تتوقع فيه المملكة العربية السعودية التنسيق بدلاً من فرض الأمر الواقع. بالنسبة للرياض، تعكس هذه الحادثة استراتيجية ضغط محسوب—تهدف إلى تحقيق النفوذ والاحتواء بدلاً من المواجهة المفتوحة مع طرف رئيسي في الجنوب.

مع تواصل ردود الأفعال، يسلط الحدث الضوء على حقيقة محورية في صراع اليمن: أن القوة المحلية على الأرض لها أهميتها، لكن الحدود النهائية غالبًا ما يضعها الفاعلون الإقليميون الذين يشكلون وتيرة واتجاه التغيير السياسي.