أصبح لدى بريطانيا رئيس حكومة جديد، بعد فوز حزب العمال في الانتخابات الليلة الماضية (الجمعة). لكن رئيسها كير ستارمر، المحامي البريطاني البالغ من العمر 61 عاما ورئيس النيابة العامة السابق، ليس لديه الكثير من الوقت ليستريح بعد الانتصار الكبير، حيث سيواجه العديد من التحديات والمواطنون البريطانيون ليس لديهم الكثير من الصبر

يمكن الإشارة إلى الإحباط المتزايد في بريطانيا من خلال حقيقة مفادها أن حزب العمال الذي عانى قبل خمس سنوات فقط من أكبر هزيمة له منذ ثلاثينيات القرن العشرين، وفقا لإحصاء الأصوات الأخير، يتمتع حاليا بأغلبية قدرها 384 مقعدا في البرلمان. المحافظون مع 95 مقعدا. 14 عامًا من حكم المحافظين تترك بريطانيا في وضع اقتصادي كئيب، وتكاليف معيشة متزايدة، وأزمة سكن، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية المتضررة مع قوائم انتظار طويلة ونقص في الموظفين.

