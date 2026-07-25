في العقد الثالث من حكمه الطويل، يبدو أن رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، يغيّر تركيز نشاطه. بينما تتطلب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة إدارة يومية مكثفة، ينشغل أردوغان أقل بتفاصيل الاقتصاد الكلي وأكثر بتعزيز إرثه التاريخي وضمان البقاء السياسي والجسدي لدائرته المقربة في "اليوم الذي يلي".

أردوغان، استراتيجي سياسي بارع، يحدد سنة 2028 كنقطة تحول مصيرية. هذا المقال يحلل المناورة المعقدة للرئيس بين بيئته الشخصية والعائلية وبين قيادة الإدارة المهنية، وكيف يستغل انهيار المعارضة ليبني، على صورته وشبهه، قيادة تركيا القادمة.

السؤال الأهم: هل يستطيع أردوغان ويرغب في الترشح مرة أخرى؟

وفقًا للدستور التركي، يُقيَّد الرئيس بفترتين رئاسيتين فقط. بما أن أردوغان يشغل حاليًا فترته الثانية في ظل النظام الرئاسي الجديد، فإنه يُمنع قانونيًا من الترشح مرة أخرى في عام 2028. ومع ذلك، هناك مساران رئيسيان قد يتيحان له تمديد حكمه: تقديم موعد الانتخابات: قرار من البرلمان بتقديم موعد الانتخابات بأغلبية لا تقل عن 360 من أصل 600 عضو برلمان خلال ولايته الحالية. ووفقًا للتفسير السائد في معسكر الحكم، في مثل هذه الحالة يُعاد احتساب الفترات الرئاسية "من نقطة الصفر"، وسيكون بإمكانه الترشح مرة أخرى. تعديل الدستور: تمرير تعديل دستوري يزيل قيد الفترات الرئاسية. ويتطلب هذا الإجراء أغلبية أكبر في البرلمان أو اللجوء إلى استفتاء شعبي إذا تحقق العدد المطلوب من الأصوات.

الدائرة الأولى: العائلة، الولاء والإرث

يتم نقل مركز الثقل في اتخاذ القرار في تركيا تدريجياً من القصر الرئاسي الأبيض إلى الدائرة العائلية الضيقة. أردوغان يخشى بشكل ملموس من أعمال انتقام سياسية ومن تحقيقات فساد ضد عائلته في اليوم التالي لانتهاء حكمه. هذا القلق يدفعه للعمل على وضع أقاربه في مناصب رئيسية، أو بدلاً من ذلك، بناء شبكة حماية لهم من خلال مراكز قوة ورأس مال كبير.

أمينة أردوغان: زوجة الرئيس التي ترافقه طوال مسيرته المهنية، تُعتبر شخصية مؤثرة جدًا في تشكيل صورته العامة ومواقفه تجاه العالم الإسلامي. لديها نفوذ هائل وغير رسمي على التعيينات في قمة السلطة، وتحرص على الحفاظ على صورة أردوغان كمبعوث ديني سني-وطني.

الأصهار - قطبان اثنان للنظام:

برات ألبيرق: الصهر الأكبر، وزير المالية والطاقة السابق. ألبيرق اختفى من الساحة العامة بعد الفشل الاقتصادي في عهده. ومع ذلك، لا يزال يحتفظ بتأثير سري على جهاز الدعاية لحزب العدالة والتنمية (AKP) ويمثل المصلحة المالية البارزة للعائلة.

سلجوق بيرقدار: الصهر الشاب، صانع الطائرات المسيّرة المشهور. يتمتع بشعبية هائلة تتجاوز الأحزاب، ويُنظر إليه كوجه تركيا الحديثة، التكنولوجية والمستقلة من الناحية الأمنية. أردوغان يعتبره أصلًا استراتيجيًا لتبييض إرثه وكدليل على نجاح بناء الصناعة الدفاعية المحلية.

بلال أردوغان: ابن الرئيس، لا يشغل منصبًا رسميًا لكنه يعمل كـ"حلقة وصل" بين المجتمع الديني والمنظمات غير الحكومية التي تشكل قاعدة قوة حزب العدالة والتنمية. يُنظر إليه على أنه من المفترض أن يرث القيادة الفكرية للحركة الإسلامية، لكنه يفتقر إلى الكاريزما والخبرة التنفيذية المطلوبة لقيادة الدولة.

الدائرة المهنية: التكنوقراطيون للسلطة

بالتوازي مع بناء الدائرة العائلية، أسس أردوغان طاقم قيادة مهنية صارمة، مكونة من أشخاص نشأوا معه واكتسبوا قوة مستقلة.

هاكان فيدان: الرئيس السابق للاستخبارات (MİT) وحاليًا وزير الخارجية. فيدان يعرف جميع أسرار تركيا وعائلة أردوغان. يُنظر إليه كأكثر الطامحين للعرش خبرة وحنكة. خبرته الأمنية والدبلوماسية وصلاته الدولية تجعله المرشح الطبيعي للمؤسسة الأمنية (الدولة العميقة).

إبراهيم كالن: رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية (MIT) الحالي، وكان في السابق المتحدث والمستشار الرئيسي لأردوغان في شؤون السياسة الخارجية.

محمد شيمشك: وزير المالية والاقتصاد، ويعتبر مهندس السياسات الاقتصادية الرئيسية. مصرفي دولي سابق يربط تركيا بالمستثمرين الأجانب.

جودت يلماز: نائب رئيس تركيا، ويُعتبر من أقدم وأثبت العقول الاقتصادية والإدارية في الحزب الحاكم.

تركيا إلى الداخل: أزمة المعارضة ولا مبالاة الجمهور

من المتوقع أن تُجرى الانتخابات القادمة للرئاسة والبرلمان في مايو 2028. النظام التركي، الذي شهد تغييراً كبيراً في عام 2017 إلى نظام رئاسي مركزي، ليس من المتوقع أن يتغير. نجاح أردوغان في إدارة الخلافة ممكن إلى حد كبير بسبب الحالة السيئة للمعارضة. بعد الفشل في انتخابات 2023، تفكك تحالف المعارضة.

حزب الشعب الجمهوري (CHP) مشغول بالصراعات الداخلية، وتحقيقات الفساد، والإجراءات القانونية ضد قادته، بما في ذلك أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول الشهير. الشعب التركي، الذي أنهكه الأزمة الاقتصادية (حيث تتراوح الليرة حول أدنى مستوى لها عند 46 مقابل الدولار)، يظهر لامبالاة متزايدة بالساحة السياسية، مما يسمح لأردوغان بإدارة صراع الخلافة تقريباً دون أي تدخل خارجي.

تقييم استراتيجي وسيناريو الخلافة

حالياً تظهر ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل القيادة: محاولة أخرى من أردوغان (عبر تقديم الانتخابات/تغيير دستوري)؛ اختيار وريث متفق عليه من داخل معسكر الحكم (حيث يُذكر اسم هاكان فيدان بشكل متكرر أكثر من غيره)؛ أو نموذج "الاستمرارية العائلية"، حيث يبقى أردوغان القائد من وراء الكواليس بينما يتولى أفراد عائلته مناصب قيادية رسمية.

اعتبارًا لمنتصف عام 2026، السيناريو الأكثر واقعية داخل "تحالف الشعب" ليس معركة وراثة دامية، بل بناء قيادة مشتركة، منقسمة بين صلاحيات تنفيذية وصلاحيات فكرية-جماهيرية، حيث يكون أردوغان بمثابة "أب الأمة الجديد" الذي يشرف من الأعلى. من المتوقع أن تعتمد هذه القيادة على دمج بلال أردوغان وهاكان فيدان، بدعم الأصهار.

المرشحون الثلاثة الرئيسيون في هذا السيناريو هم:

1. هاكان فيدان (المرشح التنفيذي-الرئاسي): المرشح الطبيعي لمنصب الرئيس التنفيذي. خبرته الأمنية والدبلوماسية تمنحه شرعية في أوساط المؤسسة الأمنية والمجتمع الدولي، كشخص يمكنه الحفاظ على الاستقرار والاستمرار في سياسة خارجية نشطة.

2. سلجوق بيرقدار (المرشح الشعبي): هو "ورقة رابحة" للتحالف. يمكن أن يكون رئيساً (إذا ضعف فيدان) أو نائب رئيس قوي مسؤول عن التكنولوجيا والأمن والاقتصاد الحديث. شعبيته هي المفتاح لجذب أصوات الشباب والمعسكر الوطني العلماني، وبالتالي "تبييض" استمرار حكم تحالف أردوغان.

3. بلال أردوغان (المرشح الأيديولوجي-الحزبي): دوره أن يرث قيادة حزب العدالة والتنمية وأن يضمن بقاء الحزب مخلصًا لـ"قيم أردوغان" وللإسلام السياسي. سيكون بمثابة جسر لقاعدة القوة المحافظة-الدينية، وسيضمن أن فيدان أو بيراقدار لن ينحرفا عن الطريق الفكري الذي رسمه والده.

ملاحظة هامة من الكاتب: في حالة نشوب معركة خلافة مفاجئة بسبب غياب أردوغان السريع (لسبب صحي)، ليس من المستبعد أن ينضم بلال إلى صهره الشهير سلجوق، وبمساعدة صهره الآخر برات (الذي سبق له أن واجه محاولة انقلاب في عام 2016 وسارع لإنقاذ أردوغان)، وأن يستولوا معًا على قيادة الدولة.

في السيناريو المشترك، أدوار الصهرين محددة: سلجوق بيرقدار سيعمل كذراع تكنولوجي-أمني للقيادة الجديدة. بيرات ألبيراق سيبقى في الظل ولكنه سيدير المصالح المالية للعائلة وسيستخدم نفوذه في وسائل الإعلام لضمان أن القيادة الجديدة لا تعمل ضد مصالح العائلة.

ختامًا، إذا اختار أردوغان إدارة انتقال سلطة خاضع للرقابة يضمن استمرار مسيرة حزب العدالة والتنمية والحفاظ على نفوذه حتى بعد تنحيه، فإن هاكان فيدان يُعتبر حاليًا المرشح الأكثر حظًا للقيادة. السيناريو المدمج يهدف إلى حل مفارقة أردوغان: الحاجة إلى زعيم قوي وذو خبرة (فيدان)، الحاجة إلى شعبية عابرة للتيارات (بيرقدار)، والحاجة إلى ضمان ولاء وجودي للعائلة (بلال). نجاحه يعتمد على قدرة أردوغان على فرض هذا الترتيب على مختلف اللاعبين قبل أن ينتقل من موقع القيادة الفعالة إلى موقع إشراف وسيطرة.

عن الكاتب: د. إيتان لاسري، خبير في الحوكمة والسياسة العامة الجيو-استراتيجية، مستشار سابق لرؤساء الحكومات، رجل أعمال وناشط، خبير في الشأن التركي ومحلل بارز في الأخبار.