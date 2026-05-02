كرة القدم الأوروبية تحتفل هذا الأسبوع بمرور عقد على اللحظة التي توقفت فيها قوانين الفيزياء والاقتصاد في الرياضة عن العمل لفترة قصيرة. في عام 2016، ليستر سيتي، الفريق الذي نجا بصعوبة فقط قبل عام واحد من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، رفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز ضد كل الاحتمالات (احتمال واحد مقابل حوالي 5000 في مكاتب المراهنات).

اليوم، عند النظر إلى الوراء، من الواضح أنه لم يكن مجرد إنجاز رياضي هائل، بل نقطة التحول التي بدأ فيها عالم كرة القدم هندسة نفسه لضمان عدم تكرار "أعطال" كهذه مرة أخرى. تلك البطولة لم تكن بداية عصر جديد، بل ربما كانت خاتمة عصر البراءة.

المائة الواحد الذي غيّر التاريخ: العلم وراء المعجزة

عند تحليل موسم 2015/16 باستخدام أدوات التحليل الحديثة اليوم، تصبح الصورة أكثر تعقيدًا. أبحاث xG (الأهداف المتوقعة) التي أُجريت في السنوات الأخيرة مثل Leicester’s Tale: xG Modelling for EPL 2015/16 تظهر أنه بحسب جودة الفرص التي وصل إليها ليستر، لم يكن من المفترض أن ينهي الموسم في المركز الأول.

ومع ذلك، هي لم تكن "محظوظة". الفريق أظهر فعالية استثنائية في استغلال الفرص الهجومية السريعة، مما أصبح انحرافًا معياريًا غير عادي. تظهر البيانات أن ليستر بقيادة كلاوديو رانييري كانت واحدة من أدق الفرق في التاريخ الحديث في التحولات من الدفاع إلى الهجوم.

بينما عانت منافسات كبرى مانشستر سيتي، تشيلسي وآرسنال من موسم سيء، نجحت ليستر، في المقابل، للحفاظ على ثبات نادر أيضا من الناحية البدنية, مع عدد قليل من الإصابات. الفريق الطبي للنادي حظي بإشادة في أبحاث أكاديمية خول قدرته على منع الإصابات لدى اللاعبين الرئيسيين طوال موسم كامل، مما أتاح لها إشراك تشكيلة شبه ثابتة في جميع الجولات الـ38.

الخاسر الذي أصبح فائزًا

أحد العناصر الأكثر إثارة للإعجاب في القصة، الذي حظي بتحليل معمق في مجلة إيميرالد، هو القيادة التي أظهرها المدرب كلاوديو رانييري. الإيطالي، الذي وصل إلى ليستر بعد فشل ذريع مع المنتخب اليوناني ومع صورة عامة كـ"خاسر لطيف"، اختار اتباع نهج إداري عكسي لما هو متبع. فبدلاً من فرض تكتيك صارم، قام بتكييف نفسه مع قدرات لاعبيه.

رانيري فهم أن فريقه يتكون من "لاجئين" من أندية أخرى ومن مواهب لم تُكتشف في الوقت المناسب. استخدم تقنيات نفسية لتخفيف الضغط، وأشهرها كانت وعده لجميع اللاعبين بالبيتزا إذا حافظوا على شباك نظيفة. هذا النهج خلق صلابة داخلية مكّنت الفريق من الصمود أمام الضغط الإعلامي الهائل الذي تزايد مع اقتراب نهاية الموسم.

حالة ليستر تُدرَّس اليوم في كليات إدارة الأعمال كمثال على الكيفية التي يمكن فيها للقائد أن يحوّل نقص الخبرة إلى ميزة تنافسية من خلال بناء الثقة والأمان النفسي.

ثلاثي لا يتكرر سوى مرة في العمر: وردي، محرز وكانتي

لا يمكن سرد قصة البطولة دون تحليل الثالوث المقدس الذي تشكل بالصدفة في ملعب كينغ باور. جيمي فاردي، الذي قبل خمس سنوات فقط كان لا يزال يعمل في مصنع ويلعب في دوريات الهواة، حطم الرقم القياسي للتسجيل المتتالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رياض محرز، الذي جاء من الدرجة الثانية في فرنسا مقابل مبلغ زهيد، أصبح واحدًا من أكثر اللاعبين إبداعًا في العالم واليوم هو أيضًا من أعلى اللاعبين أجرًا في العالم. ونجولو كانتي، لاعب الوسط الدفاعي الهادئ، أعاد تعريف دوره وأصبح المحرك الذي سمح للنظام بأكمله بالعمل.

جيمي فاردي سجل في 11 مباريات متتالية وبذلك حطم رقم رود فان نيستلروي من حيث التسجيل المتتالي في الدوري الإنجليزي الممتاز. في المجمل، أحرز خلال الموسم 24 هدفاً، وسجل ثاني أعلى عدد أهداف بعد هاري كين. بعد ثلاث سنوات، عندما كان عمره 33، أصبح أكبر لاعب سناً يتوج بلقب هداف الدوري. رياض محرز، برصيد إحصائي من 17 هدفاً و11 تمريرة حاسمة، كان لاعب الموسم، ونغولو كانتي حقق أعلى عدد من التدخلات والافتكاكات في الدوري.

هذا المزيج من ثلاثة لاعبين الذين جاءوا "من تحت الرادار" وأصبحوا نجوماً عالميين في نفس اللحظة هو حدث من المشكوك فيه أن يتكرر. اليوم، أنظمة الكشافة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لا تسمح لمواهب كهذه بالهروب من الأندية الكبيرة حتى في سن 17، مما يجعل اكتشاف "فاردي القادم" مهمة شبه مستحيلة للأندية الصغيرة.

العلامة التجارية التي هزمت المليارات: القوة الثقافية للضعيف (أو: للأندردوغ)

من الناحية التسويقية، ليستر سيتي لـ 2016 أصبحت حالة الاختبار النهائية لـ"الأندردوغ (المستضعف) الفائز". وفقًا لدراسة أجراها روبرت أنجل من جامعة ساوثهامبتون، بول بوتوملي من جامعة كارديف وجون دويل، القيمة التسويقية للنادي قفزت بمئات في المئة في أقل من عام. ليستر أصبحت الفريق الثاني لكل مشجع كرة قدم في العالم.

كان التأثير الثقافي عميقًا إلى درجة أنه خلق توقعًا خاطئًا لدى الجمهور ومالكي أندية متوسطة أخرى. الإيمان بأن "نحن أيضًا نستطيع" أدى إلى استثمارات اقتصادية خطيرة في أندية صغيرة، بعضها انهار تحت العبء في محاولة ملاحقة معجزة ليستر. أثبتت الواقع أن ليستر لم يكن نموذجًا يُحتذى به، بل انحرافًا عن القاعدة، حدثًا كونيًا اجتمعت خلاله جميع النجوم في صف واحد.

الأبواب تُغلَق: لماذا سيصعب على "ليستر" آخر في عالم كرة القدم الحديث

السبب الرئيسي لكون معجزة ليستر تعتبر اليوم غير قابلة للتكرار هو رد فعل المنظومة. في العقد الأخير، شددت أندية القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي أوروبا بشكل عام قبضتها على الموارد. إدخال لوائح "اللعب المالي النظيف"، التي يُفترض أنها تهدف إلى خلق مساواة، ثبتت عمليًا مكانة الأندية الغنية القائمة ومنعت الفرق الصغيرة من اختراق السقف الزجاجي.

بالإضافة إلى ذلك، دخول صناديق الاستثمار الحكومية (الدول) بشكل مكثف إلى كرة القدم الإنجليزية رفع مستوى النقاط المطلوب للفوز بالبطولة إلى مستويات غير معقولة.

إذا في عام 2016 فازت ليستر بالبطولة مع 81 نقطة، اليوم يتطلب الأمر ما يقارب 100 نقطة لتسبق الوحوش الغنية من مانشستر، لندن ونيوكاسل. كرة القدم أصبحت لعبة بلا أخطاء، حيث المال الكبير يؤمّن نفسه ضد المفاجآت.

بطولة ليستر بقيت مجرد ذكرى حلوة، وربما، فقط ربما، منارة أمل.