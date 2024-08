من دعم مطلق إلى لهجة حازمة: 300 يوم للحرب – إلى أين تتجه العلاقات الأميركية الإسرائيلية؟

مع 300 يوم منذ السابع من أكتوبر:. كيف أثرت أحداث السابع من أكتوبر ، التي قُتل فيها حوالي 1200 شخص وتم اختطاف 250 آخرين من البلدات المحيطة بغزة وقواعد الجيش الإسرائيلي، على العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة من خلال إضاءة المباني الرمزية باللونين الأزرق والأبيض كإشارة تضامن، حتى خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس - هنا وقائع تسعة أشهر.

وللتذكير، لا يزال هناك ثمانية رهائن يحملون الجنسية الأمريكية في غزة قسم منهم أموات، وهم: عيدان ألكسندر (20)، ساغي ديكل حين (35)، هيرش غولدبرغ بولين (23)،جودي وينشتاين حجاي (70)، عمر نوترا (22)، كيث صامويل سيجل (65). إضافة الى جثامين إيتاي تشين (19)، غادي حاجي (73).

لقد مرت العلاقات الأميركية الإسرائيلية بالعديد من التقلبات خلال هذه الأشهر. وإلى جانب ذلك، كان هناك أيضًا اتجاه واضح نحو البرود في العلاقات وشعور متزايد بعدم الثقة بين الطرفين.

أما بايدن، الذي تعرض مع مرور الوقت لانتقادات متزايدة من الداخل ومن الشركاء في جميع أنحاء العالم بسبب دعمه المستمر لإسرائيل، فقد اتخذ موقفاً أكثر حزماً مع مرور الوقت. ونلاحظ أنه في الوقت نفسه، واصلت الإدارة التأكيد على الالتزام بأمن إسرائيل في كل فرصة، ووقفت أيضًا إلى جانب إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن.

ومن غير المتوقع أن يتغير هذا الموقف من إدارة بايدن. لكن الولايات المتحدة تعيش حملة انتخابية عاصفة للغاية، حيث أصبحت قضية إسرائيل والشرق الأوسط إحدى قضاياها.

في إطارها تحاول كامالا هاريس، وهي جزء من إدارة بايدن، فصل نفسها إلى حد ما وهذا أيضا لتخفيف الانتقادات من قبل الشباب والأمريكيين من أصل أفريقي والتقدميين والمسلمين في البلاد. وهي تبث نفس الرسائل بشكل أساسي، ولكنها تركز بشكل أكبر على الجانب الفلسطيني أيضًا. ويبدو أن هذا قد انعكس بالفعل وترجم إلى حد ما في استطلاعات الرأي.

ومن جانبه، فإن ترامب، الذي يدعو، مثل إدارة بايدن، إلى إنهاء سريع للحرب في غزة، يصف هاريس في حملته الانتخابية بأنها ليبرالية وتقدمية للغاية. الرسالة القوية المؤيدة لإسرائيل التي أطلقها مؤخرًا، جاءت أيضًا من أجل تمييز نفسه ومخاطبة الصوت اليهودي والإنجيلي.

ولا ينبغي استخلاص أي استنتاجات من هذا بشأن مدة ولاية كل منهما والموقف الذي سيتخذانه تجاه إسرائيل في حال فوزهما.

بعد الهجوم الدموي الذي نفذته حماس بالسابع من أكتوبر، تمت إضاءة البيت الأبيض باللونين الأزرق والأبيض - للتعبير عن التضامن مع دولة إسرائيل. وكانت هذا التعبير الافتتاحي عن الدعم الأمريكي الذي استمر لعدة أشهر. بعد يوم من الهجوم الدموي ببلدات غلاف غزة واختطاف 250 رجلاً وامرأة إلى قطاع غزة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه أمر حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" بالاقتراب من شواطئ إسرائيل - لإظهار الدعم لإسرائيل خلال الحرب مع حماس. بالإضافة إلى ذلك، كان وصول المدمرة بمثابة إشارة لإيران وحزب الله بعدم الانضمام إلى الحرب. وفي الوقت نفسه، أعلن الأمريكيون أنه كجزء من المساعدة الأمنية، ستحصل إسرائيل أيضًا على ذخيرة، وسيزيد البنتاغون عدد طائراته المقاتلة في المنطقة. وبعد حوالي أسبوع، أعلن الأمريكيون اقتراب حاملة الطائرات يو إس إس دوايت أيزنهاور. وغادرت السفن المنطقة في نهاية ديسمبر/كانون الأول.

بعد ثلاثة أيام من هجوم السابع من أكتوبر، ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن خطاباً حازماً وشديد اللهجة، لُقب بـخطاب DON'T "، وجّه فيه رسالة إلى إيران وحزب الله، إذا كانا يفكران في الانضمام إلى حرب واسعة النطاق. : "إلى كل بلد، وإلى كل منظمة، وإلى أي شخص يفكر في الاستفادة من هذا الوضع، لدي كلمة واحدة: لا تفعل ذلك". وقد وصف المعلقون الخطاب بأنه أحد أهم الخطابات في التاريخ من حيث دعم إسرائيل. وأعرب الرئيس الأمريكي عن صدمته الكاملة من الهجوم الدموي الذي نفذته حماس. مؤكدا دعمه لإسرائيل وسيفعل كل ما يلزم لحماية مواطنيها والدفاع عنها والرد على الهجوم"

وكانت زيارة بايدن لإسرائيل في زمن الحرب أبرز تعبير علني عن دعمه. وتأتي الزيارة في ظل الهجوم الذي تعرض له المستشفى الأهلي في مدينة غزة، والذي أثار ضجة إعلامية وجماهيرية،حيث اتهم الفلسطينيون إسرائيل بتنفيذ الهجوم وهي نفت تورطها وقالت إنه جراء قذيفة طائشة لحركة الجهاد الإسلامي. وأوضح بايدن في كلمته أنه من خلال المعلومات التي تلقاها، فإن إسرائيل ليست وراء الهجوم. وشدد بايدن على أنه من المهم بالنسبة له شخصيا أن يحضر. وتأتي هذه الزيارة في ظل انتقادات دولية متزايدة وتجاه الاقتحام البري لغزة.

صوت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار مقترح يتضمن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان، و"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن المختطفين الإسرائيليين. وأيدت 14 دولة القرار المقترح وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، لأنه لم يتضمن إدانة حماس. ولكنها لم تستخدم حق النقض، وتم إقرار الاقتراح وسط تصفيق مدو في الخلفية في القاعة في نيويورك.

الموافقة على حزمة مساعدات أخرى - 29.3.24

في نهاية شهر مارس/آذار، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة بايدن وافقت على نقل 2300 قنبلة إلى إسرائيل، إلى جانب طائرات مقاتلة من طراز إف-35. وذكرت الصحيفة أنه رغم التخوف الأمريكي من هجوم إسرائيلي في رفح، فقد تقرر نقل 1800 قنبلة مارك 84 تزن 900 كجم و500 قنبلة مارك 82 أخرى تزن 225 كجم.

بعد الهجوم الإيراني – بايدن كبح جماح نتنياهو وأعلن: “لن نشارك في الرد الإسرائيلي”

بعد أيام قليلة من ليلة من هجوم المسيرات، قال مسؤول أمريكي كبير في مقابلة مع شبكة سي إن إن إن الرئيس الأمريكي أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية في مكالمة هاتفية بعد ليلة الهجوم أن إسرائيل يجب أن ترى "انتصارا" عقب أحداث الليلة. نظرًا لأن الهجوم لم ينجح وأظهر التفوق العسكري الإسرائيلي، لكن ينبغي القيام بذلك بطرق دبلوماسية، وفقًا لمنشورات في الولايات المتحدة في ذلك اليوم، أعرب بايدن في محادثات مغلقة عن أن نتنياهو كان يحاول جر الولايات المتحدة إلى صراع أوسع.

ويشار إلى أنه، في نهاية ذلك الأسبوع، جاء الرد الإسرائيلي، عندما نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مدينة أصفهان، وسط البلاد، لكي يظهر لإيران أن إسرائيل لديها القدرة على الهجوم. داخل البلاد. وبحسب المسؤولين الإسرائيليين الذين أكدوا الهجوم، فقد تم إبلاغ الأمريكيين حوله قبل ساعات قليلة من وقوعه.

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يعترف بالدولة الفلسطينية. وصوتت 12 دولة لصالح الاقتراح، وعارضته الولايات المتحدة، وامتنعت المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت، وأيد القرار حلفاء الولايات المتحدة فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية.

الموافقة على حزمة المساعدات الخاصة - 20.4.24

بعد أشهر طويلة من السجالات والصراعات السياسية، وافق مجلس النواب الأميركي على تحويل حزمة المساعدات العسكرية إلى إسرائيل وأوكرانيا وتايوان بقيمة 95 مليار دولار. وبلغت حصة إسرائيل من حزمة المساعدات 14 مليار دولار، والتي سيتم استخدامها، من بين أمور أخرى، لتجديد أنظمة الدفاع الصاروخي القبة الحديدية ومقلاع داوود، وشراء أنظمة أسلحة متقدمة، و"تحسين إنتاج وتطوير المدفعية والذخائر الحيوية". ".

استضافة مختطفات لا تحملن الجنسية الأمريكية في البيت الأبيض - أبيجيل عيدان وليات أتزيلي

في 23 أبريل/نيسان، استضاف بايدن في البيت الأبيض الطفلة أبيجيل عيدان التي تم تحريرها من أسر حماس. وكتب الرئيس على حسابه على موقع X: "أبيجيل مذهلة، وتتعافى من الصدمة التي لا يمكن تصورها. الوقت الذي قضيناه بالأمس كان بمثابة تذكير بالعمل الذي يتعين علينا القيام به من أجل تحرير جميع المختطفين".

في 9 تموز/يوليو، استضاف الرئيس الأمريكي ليات أتزيلي، التي تم إطلاق سراحها في تشرين ثاني/نوفمبر كجزء من صفقة الرهائن وكتب في منصة اكس. "ليئات ناجية. لقد كان لي شرف استضافتها في البيت الأبيض والاستماع إليها مباشرة عن تصميمها على الرغم من مرورها بأشياء لا توصف. لقد وعدتها بأن عملي لن يكتمل حتى نضمن عودة كل من المختطفين الذين تحتجزهم حماس".

