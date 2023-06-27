إيطاليا: إكتشاف لوحة جدارية عمرها 2000 عام تحتوي على رسم لـ"بيتزا"

وخلال عمليات التنقيب اكتشف هذه اللوحة ذات الخلفية السوداء و"جودة التنفيذ المذهلة"، على جدران منزل قديم في المدينة الرومانية الشهيرة

اكتشف علماء الآثار في مدينة بومبي الرومانية القديمة، جدارية عمرها 2000 عام تحتوي على رسم لـ"بيتزا"، وفق ما أعلنت إدارة الموقع القريب من مدينة نابولي في جنوب إيطاليا، اليوم الثلاثاء.

وخلال عمليات التنقيب اكتشف هذه اللوحة ذات الخلفية السوداء و"جودة التنفيذ المذهلة"، على جدران منزل قديم في المدينة الرومانية الشهيرة التي دمرها ثوران بركان فيزوف عام 79 وغمرتها الحمم البركانية فأصبحت مدفونة تحت الرماد.

وأوضحت إدارة الموقع المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، أن "ما يظهر في لوحة بومبيي التي تعود إلى نحو 2000 عام يبدو وكأنه بيتزا، لكن من الواضح أنه ليس كذلك، لأنه يفتقر إلى بعض مكوناتها الأساسية كالطماطم والموتزاريلا".

ووضعت "البيتزا" على صينية فضية أنيقة ويحيط بها كوب نبيذ أحمر وإكليل من الأربوتوس الأصفر إضافة إلى رمّان وتمر.

وفي هذا السياق، قال المدير العام لموقع بومبيي الأثري الألماني غابرييل زوكتريغل إن "من المستحيل عدم التفكير في البيتزا، التي كانت في بدايتها طبقاً +فقيراً+ في جنوب إيطاليا قبل أن تغزو العالم وتقدّم في المطاعم الفاخرة".

وشرح علماء الآثار أن هذا النوع من اللوحات الذي كان يُعرف في العصور القديمة باسم "زينيا" اليوناني، مستوحى من "هدايا الضيافة" التي كانت تُقدّم للضيوف بموجب تقليد يوناني يعود إلى الحقبة الممتدة من القرن الثالث إلى القرن الأول قبل الميلاد.

واكتُشفت اللوحة الجدارية في ردهة منزل مجاور لمخبز، في منطقة سبق أن شهدت أعمال تنقيب بين عامَي 1888 و1891 قبل أن تعاوَد في كانون الثاني/يناير الفائت.

وعلّق وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانغوليانو على الاكتشاف بقوله "بومبيي لا تتوقف أبداً عن إبهارنا، إنها مكان يكشف دائماً عن كنوز جديدة".

ويحتل موقع بومبيي المركز الثاني بين المعالم السياحية الإيطالية من حيث استقطابه الزوار بعد الكولوسيوم في روما، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 22 هكتاراً لا يزال ثلثها مدفوناً تحت الرماد