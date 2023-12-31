نجم أفلام إباحية أمريكي يواجه حمله مقاطعة ضده بسبب دعمه لإسرائيل

النجم الأمريكي نشر في موقعه عبر منصة "اكس" صورة لصاروخ إسرائيل موقعا عليه باسمه

أثار ممثل الأفلام الإباحية الأمريكي مايكل لوكاس (51 عاما) وهو ممثل يهودي- أمريكي وصاحب شركة "لوكاس اينترنتايمنت" أكبر شركة إنتاج للأفلام الإباحية في نيويورك ضجة كبيرة في عام صناعة الأفلام الإباحية بعد أن نشر عبر منصته في موقع "اكس" صورة لصاروخ للجيش الإسرائيلي وقع عليه باسمه. الردود جاءت بسرعة من نجوم من عالم الأفلام الإباحية المؤيدين للفلسطينيين والذين طالبوا بمقاطعة لوكاس وانتاجه.

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ويشار إلى أن مواقف لوكاس المؤيدة لإسرائيل أثارت غضبا بين قسم من نجوم عالم الأفلام الإباحية الذين اتهموه بدعم "قتل الفلسطينيين". ممثلو أفلام إباحية من أصول ايرانية وغيرهم طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعته.

وعلق لوكاس من جانبه على هذه الحملة ضده وصرح لموقع "نيويورك بوست" قائلا :"الأشخاص الذين يحاولون إلغائي ليسوا أكثر من معادين للسامية وحقيرين. لا يوجد تفسير آخر لهذه الكراهية تجاه الإسرائيليين وهذا الدعم للأشخاص الذين يقتلون اليهود والمثليين بأكثر الطرق وحشية. أنا لم أستغرب ولن أحذف التغريدة، التغريدات لا تهمني سأواصل تلقيها".

ولوكاس معروف أيضا بتبرعاته السخية لأهداف أمنية ومدنية في إسرائيل ، ومؤخرا قدم تبرعات مالية كثيرة لمقاتلي الجيش الإسرائيلي والذين شكروه عبر شريط فيديو.