مخرجة فيلم نازا: "أشعر بالسوء لأنني جررت والديّ إلى هذا الأمر، وبالطبع هذا مخيف"
راحيل شور ويوفال أبراهام، مخرجا الفيلم ، أُجريا مقابلة في بودكاست تابع لـ"الغارديان" وشاركا مشاعرهما بعد عرض الفيلم •"لا يمكننا القول أن هذا ليس مخيفاً. تلقينا دعماً من جزء صغير من المجتمع الإسرائيلي"
يوفال أبراهام وراحيل شور، صانعا الفيلم الذي أثار ضجة كبير"نازا"، أُجريت معهما مقابلة في بودكاست "Stateside" التابع لصحيفة الغارديان البريطانية. وتطرقت شور إلى التظاهرات أمام منزل والديها بعد عرض الفيلم: "بالطبع هذا أمر مخيف، لا يمكننا الكذب والقول إنه ليس كذلك".
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شور، إحدى صانعات الفيلم، أضافت أنها تشعر بالسوء لأنها جرت والديها إلى الضجة حول "فيلم نازا". "عندما يتعلق الأمر بالعائلة - بالطبع هذا مؤلم"، قالت. وبحسب ادعائها - "قمنا بصناعة هذا الفيلم كي يتحدث الناس عنه، وتلقينا أيضاً دعماً من جزء صغير من المجتمع الإسرائيلي الذي يعارض سياسة إسرائيل على مر السنين".