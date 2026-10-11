يوفال أبراهام وراحيل شور، صانعا الفيلم الذي أثار ضجة كبير"نازا"، أُجريت معهما مقابلة في بودكاست "Stateside" التابع لصحيفة الغارديان البريطانية. وتطرقت شور إلى التظاهرات أمام منزل والديها بعد عرض الفيلم: "بالطبع هذا أمر مخيف، لا يمكننا الكذب والقول إنه ليس كذلك".

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شور، إحدى صانعات الفيلم، أضافت أنها تشعر بالسوء لأنها جرت والديها إلى الضجة حول "فيلم نازا". "عندما يتعلق الأمر بالعائلة - بالطبع هذا مؤلم"، قالت. وبحسب ادعائها - "قمنا بصناعة هذا الفيلم كي يتحدث الناس عنه، وتلقينا أيضاً دعماً من جزء صغير من المجتمع الإسرائيلي الذي يعارض سياسة إسرائيل على مر السنين".