عارض الأزياء بريسلي غيربر، ابن العارضة سيندي كروفرد، توفي أمس (الأحد) بجيل 27 عاما خلال إقامته في مركز إعادة تأهيل في لوس أنجلوس. أسباب الوفاة لم تُحدد رسميًا بعد.

تعامل غيربر مع الاضطرابات النفسية والإدمان كان علنياً أمام الجمهور على مر السنين. استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة متابعيه في نضاله مع الاكتئاب، القلق، وتعاطي المواد، بل وأطلق سلسلة من الفيديوهات تحت عنوان "أيام الإثنين لصحة النفس". في أحد الفيديوهات التي نشرها عام 2025 ثم حذفها لاحقًا، روى أنه عولج على يد 15 طبيبًا نفسيًا مختلفًا وتلقى وصفات لعدد كبير من الأدوية النفسية، في محاولة للسيطرة على نوبات القلق الشديدة التي كان يعاني منها.

أول تورط علني لغيربر حدث في شهر يناير من عام 2019، حين تم اعتقاله بسبب القيادة تحت تأثير الكحول. في وقت لاحق من نفس العام، حُكم عليه بثلاث سنوات سجن مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى إلزامه بإكمال برنامج علاجي ويومين من الخدمة المجتمعية. في شهر مارس من عام 2026 كشف أنه خضع لعلاج بالإيبوجاين، وهي مادة ذات تأثير نفسي تُستخدم أحيانًا لعلاج حالات الإدمان الشديدة، معبّرًا عن أمله بأن تكون هذه المرة الأخيرة التي يضطر فيها للتعامل مع مثل هذه العلاجات في مراكز التأهيل.

تأثير حالته على البيئة القريبة حظي باهتمام علني فقط مؤخرًا. شقيقته الصغرى، كايا غيربر، أجرت مقابلة مع عدد سبتمبر 2026 من مجلة "فوغ" وتحدثت عن تعامل العائلة مع إدمانه. أشارت إلى أنه على عكس والديهما اللذين حرصا دائمًا على الحفاظ على خصوصيتهما بشدة، اختار شقيقها أن يكون إنسانيًا وشفافًا أمام الجميع، وهي خطوة ساعدت في إزالة الوصمة المحيطة بقضية الصحة النفسية.

وُلد غيربر في بيفرلي هيلز عام 1999 ودخل عالم الأزياء منذ أن كان مراهقًا. سجّل أول ظهور له على المنصة في عرض أزياء موسكينو عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا فقط. خلال مسيرته القصيرة، تمكن من العمل مع علامات تجارية عالمية مثل دولتشي وغابانا، كالفن كلاين، بربري ورالف لورين، إلى جانب عمله كرائد أعمال ومستثمر. آخر ظهور علني له مع عائلته كان في شهر مايو الماضي، عندما حضر لدعم شقيقته في إطلاق مجموعة جديدة.