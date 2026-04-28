اعترافات صادمة: مشتبه بالتخطيط لهجوم في حفل تايلور سويفت يعلن ولاءه لداعش

أقر بران أ، مواطن نمساوي يبلغ من العمر 21 عامًا، اليوم (الثلاثاء) في المحكمة في وينر نويشتادت بتخطيطه لهجوم إرهابي ضد جمهور معجبي المغنية تايلور سويفت في فيينا. المتهم، المحتجز منذ أغسطس 2024، اعترف بتهم تتعلق بالإرهاب وعضوية في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وذكرت محاميته أنه "يندم أشد الندم" وأن فترة احتجازه الطويلة دفعته للاعتراف بأن ما فعله كان "أكبر خطأ في حياته".

بحسب لائحة الاتهام، خطط المتهم لقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص خارج ملعب إرنست هابل في فيينا، حيث كان من المقرر أن يتجمع نحو 30 ألف معجب غير حاملين لتذاكر ("سويفتيز")، بالإضافة إلى 65 ألف متفرج داخل الملعب.

تضمنت الخطة استخدام سكاكين وعبوات ناسفة بدائية الصنع عُثر عليها في شقته خلال تفتيش للشرطة في 7 أغسطس/آب 2024، قبل يوم واحد فقط من بدء الجولة المقررة. وقد جاءت المعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى إحباط الخطة من السلطات الأمنية الأمريكية، ونتيجة لذلك، أُلغيت جميع حفلات سويفت الثلاث في العاصمة النمساوية.

كشفت النيابة أنه بالإضافة إلى المؤامرة في فيينا، كان بران أ' متورطًا في التخطيط لهجوم مشترك آخر خلال شهر رمضان لعام 2024 في السعودية وتركيا والإمارات. بينما شريكه في هذه المؤامرة طعن حارس أمن في المسجد الحرام في مكة وتم اعتقاله في السعودية، لم ينفذ بران أ' وشريك آخر (أردا ك') الهجوم. بعد ذلك، عاد المتهم إلى فيينا وبدأ في وضع خطة لتنفيذ هجوم خلال حفلات "Eras Tour".

الحادث في فيينا أثار في حينه ذكريات أليمة من الهجوم خلال حفلة أريانا غراندي في مانشستر عام 2017، حيث قُتل 22 شخصًا.

تايلور سويفت نفسها تطرّقت إلى الإلغاء بعد الحادثة وكتبت أنه ملأها بـ"شعور خوف جديد وذنب هائل".

إذا أُدين في جميع البنود، من المتوقع أن يواجه براين أ' عقوبة تصل إلى 20 سنة سجن. من المتوقع أن تستأنف جلسات محاكمته في 12 أيار.