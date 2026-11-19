يتجه العالم نحو تحولات ديموغرافية واسعة في خريطته الدينية، مع تسارع نمو أعداد المسلمين واقترابهم من تجاوز المسيحيين عالمياً، في وقت تتراجع فيه نسبة المسيحيين في الولايات المتحدة إلى أقل من نصف السكان، وفق توقعات دراسة جديدة ترسم ملامح التغيرات الدينية حتى عام 2070.

وتشير الدراسة، التي أعدها مركز «بيو» للأبحاث بالتعاون مع مركز الدراسات المتقدمة للسكان والدين في بولندا، إلى أن اختلاف معدلات الخصوبة ومتوسط الأعمار والهجرة سيعيد رسم التوزيع الديني في مناطق عدة من العالم، فيما يُتوقع أن تصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية الدولة التي تضم أكبر عدد من المسيحيين، متجاوزة الولايات المتحدة.

وبحسب التقديرات، سيظل المسيحيون أكبر مجموعة دينية في العالم، لكن المسلمين سيقتربون منهم بفعل نمو سكاني يُتوقع أن يتجاوز 80% بين عامي 2020 و2070، مقابل 30% للمسيحيين، في حين يُقدر نمو سكان العالم خلال الفترة نفسها بنحو 29%.

وتعزو الدراسة هذا التفاوت بصورة أساسية إلى معدلات الخصوبة والفئات العمرية؛ إذ يبلغ متوسط الخصوبة لدى المسلمين 3.1 أطفال لكل امرأة، مقارنة بنحو طفلين لدى غير المسلمين، فيما يرتفع المعدل في أفريقيا جنوب الصحراء إلى 5.1 أطفال لدى المسلمين، ما يعزز التحولات في مركز الثقل السكاني والديني باتجاه القارة الأفريقية.

وتتوقع الدراسة أن يتضاعف عدد المسلمين في نيجيريا ليصل إلى نحو 282 مليون نسمة، فيما ستشهد أفريقيا جنوب الصحراء نمواً متسارعاً في أعداد المسيحيين أيضاً، في تحول يعزز موقع المنطقة باعتبارها مركزاً رئيسياً للمجموعتين الدينيتين الأكبر في العالم، على حساب التراجع النسبي للثقل الديني في أوروبا وأميركا الشمالية.

وفي المقابل، يُتوقع أن يتراجع عدد سكان الصين بنحو 421 مليون نسمة، الأمر الذي سينعكس على نسبة الأشخاص غير المنتمين إلى أي ديانة، رغم أن هذه الفئة ستشهد نمواً في معظم دول العالم. وتقدّر الدراسة أن تنخفض نسبتهم عالمياً من 24.2% حالياً إلى نحو 17% بحلول عام 2070، بفعل التراجع السكاني الصيني.

وعلى مستوى الولايات المتحدة، تشير التوقعات إلى انخفاض نسبة المسيحيين من 64% إلى 48% بحلول عام 2070، ما يعني فقدانهم الأغلبية الدينية، فيما يُتوقع ارتفاع نسبة الهندوس من 0.9% إلى 2%، مدفوعة جزئياً بأنماط الهجرة. كما يُرجح أن يرتفع عدد اليهود عالمياً من 15 إلى 18 مليوناً، مع استمرار تركز غالبيتهم في إسرائيل.

وتلفت الدراسة إلى أن التحولات في أعداد أتباع الديانات لا تعكس بالضرورة انتقالاً بين المجموعات الدينية، إذ إن الجزء الأكبر من نمو المسلمين سيحدث في دول ذات غالبية مسلمة أصلاً، وكذلك الأمر بالنسبة للمسيحيين، الذين سيتركز نموهم في مناطق ذات أغلبية مسيحية، خصوصاً في أفريقيا.

وتستند التوقعات إلى معدلات الخصوبة والهجرة والاحتفاظ بالانتماء الديني أو التحول عنه، دون احتساب احتمالات التغير في مستويات التدين أو تأثير التبشير والظواهر المرتبطة بالعلمانية، ما يجعلها قراءة ديموغرافية للمسار المتوقع، وليست تنبؤاً بحجم التحولات العقائدية أو سلوك الأفراد الديني مستقبلاً.

وفي ظل هذه التغيرات، يرى باحثون أن تراجع المسيحية في الولايات المتحدة إلى أقلية يفتح نقاشاً حول موقع الدين في المجتمع الأميركي وعلاقته بالهوية والديمقراطية، فيما تشير التحولات الأوسع إلى أن القرن الحالي قد يشهد انتقال مركز الثقل المسيحي من الغرب إلى الجنوب العالمي، بالتوازي مع اتساع الحضور الإسلامي، خصوصاً في أفريقيا.