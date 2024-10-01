"قتلت قرب السفارة الإيرانية في دمشق": أبرز المعلومات عن المذيعة السورية صفاء أحمد

نعى التلفزيون الرسمي السوري الليلة المذيعة صفاء أحمد معلنا أنها قتلت في غارة منسوبة الى إسرائيل في دمشق، ووفقا لمصادر سورية قتلت أحمد وهي في منزلها جراء شظايا مسيرة استهدفت سيارة قرب منزلها والذي يقع قرب السفارة الإيرانية في حي المزة في دمشق.

وتداول نشطاء ومدونون في سوريا ما نشرته المذيعة الراحلة حيث قالت في آخر تدوينه لها قبل 30 دقيقة من وفاتها :"أصوات قوية تسمع في سماء دمشق"، كما شاركت متابعيها بمقطع فيديو للحظة شن الغارة على الضاحية الجنوبية في بيروت وأدعية لحماية سوريا ولبنان.

https://x.com/i/web/status/1840914018879394142 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

اليكم هذه المعلومات عن المذيعة الراحلة صفاء أحمد:

تنتمي صفاء أحمد إلى حي الزهراء في مدينة حمص، والذي اعتبر من أكبر الأحياء الموالية للحكومة السورية عند اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضده في آذار/مارس 2011.

درست أحمد في كلية الآداب، قسم الأدب الإنكليزي، بجامعة "البعث" الحكومية في حمص، قبل التحاقها بالعمل الإعلامي، في حين باشرت أحمد عملها في مجال الإعلام منذ عام 2002، وقدمت العديد من البرامج التلفزيونية والندوات الحوارية المباشرة.

وقدمت أحمد ، العديد من البرامج في التلفزيون الرسمي، والذي تميز الكثير منها بالطابع الاجتماعي والثقافي، مثل "حاضنة الحياة"، و"نجوم صغيرة"، و"صباح الخير" و"بلدي سوريا"، و"حوارات في الحضارات السورية"، و"حلوة يا شام".

كما التقت صفاء أحمد مثل الكثير من الإعلاميين المؤيدين للحكومة السورية مع الرئيس السوري بشار الأسد في العديد من المناسبات.