"قتلت قرب السفارة الإيرانية في دمشق": أبرز المعلومات عن المذيعة السورية صفاء أحمد

نعى التلفزيون الرسمي السوري الليلة المذيعة صفاء أحمد معلنا أنها قتلت في غارة منسوبة الى إسرائيل في دمشق، ووفقا لمصادر سورية قتلت أحمد وهي في منزلها جراء شظايا مسيرة استهدفت سيارة قرب منزلها والذي يقع قرب السفارة الإيرانية في حي المزة في دمشق.

وتداول نشطاء ومدونون في سوريا ما نشرته المذيعة الراحلة حيث قالت في آخر تدوينه لها قبل 30 دقيقة من وفاتها :"أصوات قوية تسمع في سماء دمشق"، كما شاركت متابعيها بمقطع فيديو للحظة شن الغارة على الضاحية الجنوبية في بيروت وأدعية لحماية سوريا ولبنان.

https://x.com/i/web/status/1840914018879394142