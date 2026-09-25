ماكلمور يطلق جولة أوروبية تحت اسم "جولة فلسطين الحرة"

أعلن مغني الراب الأمريكي ماكلمور يوم الخميس عن إطلاق جولة جديدة تحت اسم "جولة فلسطين الحرة"، بعد أيام قليلة من الجدل الذي أثارته مواقفه المناهضة لإسرائيل. حتى الآن، تم برمجة ثلاث حفلات في أوروبا: في دبلن يوم 26 أكتوبر، وفي باريس يوم 29 أكتوبر، وفي لندن يوم 30 أكتوبر.

في رسالة نُشرت على منصة X، قدّم الفنان هذه الجولة كردّ على تداعيات مواقفه. وكتب قائلاً: "ما حدث لي يتجاوز فناناً أو مسرحاً"، مندداً بقدرة "طبقة المليارديرات" على تقرير، حسب رأيه، الأصوات التي يمكن سماعها وتلك التي تُعتبر خطيرة جداً.

أعلن ماكلمور أيضًا أن جميع عائدات الجولة ستذهب إلى منظمات تدعم "الشعب الفلسطيني والحركة الفلسطينية"، دون أن يحدد في هذا الإعلان أسماء المنظمات التي ستستفيد من هذه العائدات.

https://x.com/i/web/status/2103126457153384772 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

يأتي هذا الإعلان بعد الجدل الذي أثارته عدة تدخلات من مغني الراب خلال الحفلات التي كان يؤمّن فيها الجزء الأول من حفلات إد شيران. المغني البريطاني استبعده لاحقاً من جولته بعد تصريحاته ضد إسرائيل.