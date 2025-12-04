دول اوروبية تنسحب من اليوروفيجن بعد تأييد مشاركة إسرائيل في المسابقة

عقب تصويت سري ومتوتر في مجلس اتحاد البث الأوروبي (EBU) مساء اليوم (الخميس) في جنيف، والذي تناول التغييرات في قوانين اليوروفيجن ومشاركة إسرائيل، تقرر في النهاية أن القوانين الجديدة قد تم اعتمادها، وبالتالي إسرائيل لن تُقصى من المسابقة في عام 2026، ولن يُعقد تصويت بشأن الإقصاء. مع انتهاء التصويت بدأت إعلانات الانسحاب، وكانت هولندا هي الأولى التي أعلنت انسحابها، تلَتها إسبانيا، سلوفينيا وأيرلندا أيضًا.

في ختام تصويت مثير جرى هذا المساء في المؤتمر الـ95 لاتحاد البث الأوروبي، أُقرت التغييرات في لوائح المسابقة. المعنى: الدول الأعضاء اختارت الامتناع عن إجراء تصويت منفصل بشأن مشاركة إسرائيل.

التصويت على مشاركة إسرائيل، بخلاف التصويت العام على "قوانين جديدة" الذي كان مخططًا له مسبقًا، هو السيناريو الذي حاولوا تجنبه. جميع الدول الأعضاء في اتحاد البث الأوروبي (حتى تلك التي لا تشارك في مسابقة يوروفيجن نفسها) يحق لها التصويت، وهناك عدد لا بأس به منها يعارض مشاركة إسرائيل.

نتائج التصويت

تم تسجيل 738 صوتًا لصالح التعديلات في اللوائح والتنازل عن تصويت إضافي بشأن مشاركة إسرائيل، وصوَّت 264 ضد، وامتنع 120.

بيان اتحاد البث الأوروبي

"أعضاء اتحاد البث الأوروبي (EBU) يُظهرون دعماً واضحاً للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الثقة وحماية حيادية مسابقة اليوروفيجن، مما يُتيح لجميع الأعضاء المشاركة"، جاء في بيان الاتحاد.

"أعضاء اتحاد البث الأوروبي (EBU)، الذين اجتمعوا اليوم في الجمعية العامة في جنيف، أيدوا سلسلة من التغييرات المحددة في قواعد مسابقة يوروفيجن تهدف إلى تعزيز الثقة، الشفافية والحيادية للحدث. وأضافوا: 'هذا التصويت يعني أن جميع أعضاء الـ EBU الراغبين في المشاركة في يوروفيجن 2026 والذين يوافقون على الالتزام بالقواعد الجديدة، مؤهلون للمشاركة.'"

كما أشاروا إلى أن "المشاركين الذين يمثلون أعضاء اتحاد البث الأوروبي طُلب منهم التصويت في اقتراع سري حول ما إذا كانوا راضين بما فيه الكفاية عن الخطوات والإجراءات الجديدة التي أُعلنت الشهر الماضي، دون أن يكون لديهم تصويت على المشاركة في الحدث في العام القادم. أغلبية كبيرة من الأعضاء وافقوا على أنه لا حاجة لتصويت إضافي حول المشاركة وأن مسابقة اليوروفيجن 2026 يجب أن تُقام كما هو مخطط، مع إجراءات الأمان الإضافية".