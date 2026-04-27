هل اعتدى مايكل جاكسون جنسياً على طفل عندما زار تل أبيب؟

بعد سنوات من الهدوء النسبي، تعود الاتهامات ضد مايكل جاكسون إلى العناوين - هذه المرة على خلفية صدور فيلم سيرة ذاتية جديد عن حياته، والذي، بحسب نقاد، يتجاهل القضايا التي رافقت مسيرته المهنية.

في الوقت نفسه، دعوى فدرالية جديدة قدمتها عائلة كاسيو، التي كانت تُعرف في السابق بـ"العائلة الثانية" لجكسون، تثير ادعاءات عن اعتداء جنسي من قبل المغني. ووفقًا للدعوى، وقعت على الأقل إحدى الحوادث بالفعل في التسعينيات، خلال زيارة جكسون إلى إسرائيل.

في مقابلة مع "نيويورك تايمز"، قال إدي كاسيو إن سلسلة الإساءة بدأت، بحسبه، عندما كان في العاشرة من عمره، أثناء إقامته مع جاكسون في تل أبيب. وصلت العائلة حينها إلى إسرائيل لدعم المغني، في ظل اتهامات سابقة ضده. وبحسبه، بعد أن اضطر والده للعودة إلى الولايات المتحدة، هو وأخوه بقيا مع جاكسون، وعندها، حسب ادعائه، بدأت الإساءة. أخ آخر في العائلة وصف حالة أخرى من الاستغلال الجنسي.

العلاقة بين عائلة كاسيو وجاكسون بدأت بالفعل في الثمانينيات، عندما كان والد العائلة يعمل مديرًا في فندق هلمسلي بالاس في نيويورك. مع مرور السنوات، أصبحت أفراد العائلة قريبين من المغني.

وفقاً للتقرير، قبل سنوات توجه الأخوان إلى تَرِكة جاكسون بادعاءات مماثلة. في عام 2020 توصل الطرفان إلى تسوية بموجبها حصل الأخوان على نحو 16 مليون دولار تُدفَع على مدى عدة سنوات، لكن الاتهامات نفسها لم تُنشَر. ووفقاً للتقارير، طلب القائمون على التركة تجنّب إجراء قانوني علني.

الآن، أربعة من بين الإخوة الخمسة قدموا دعوى فدرالية جديدة ضد التركة، تتضمن تفاصيل إضافية حول ادعاءات الإساءة.

هذه القضية تنضم إلى سلسلة من الاتهامات السابقة ضد جاكسون، التي نوقشت على مر السنين أيضًا في الساحتين القانونية والجماهيرية. الآن، مع بدء الإجراءات الجديدة والاهتمام المتجدد بشخصيته في أعقاب الفيلم، من المتوقع أن يُطلب من المحكمة مرة أخرى النظر في الادعاءات.