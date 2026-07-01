هجوم كلب يكلف المغني الأمريكي الشهير كريس براون 13 مليون دولار

أصدرت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حكمًا يقضي بإلزام المغني كريس براون وشركة إدارته بدفع تعويضات مالية تتجاوز 13 مليون دولار لمساعدة منزلية تُدعى ماريا أبيلا، بعد إصابتها بجروح خطيرة إثر هجوم كلب حراسة تابع له داخل منزله في لوس أنجلوس عام 2020.

وبحسب حيثيات الحكم، ستحصل أبيلا على نحو 13 مليون دولار تعويضًا عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بها، فيما ستنال شقيقتها التي كانت حاضرة أثناء الحادثة نحو 885 ألف دولار كتعويض عن المعاناة النفسية، إضافة إلى 50 ألف دولار لزوجها بسبب تأثير الحادثة على حياتهما الأسرية.

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وخلال المحاكمة التي استمرت نحو أسبوعين، قالت الضحية إنها تعرضت لهجوم عنيف من كلب من نوع “الراعي القوقازي” أثناء قيامها بإخراج كيس مكنسة من فناء المنزل، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة في الوجه واليدين، خضعت على إثرها لعمليات ترقيع جلدي وعشرات الغرز، ولا تزال تعاني من آلام مزمنة واضطرابات نفسية، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على العودة إلى عملها.

من جانبه، قال براون خلال شهادته إنه استجاب للحادثة وأدخل الكلب إلى مكانه وطلب من أحد أفراد الأمن الاتصال بالطوارئ، لكنه اعترف بأنه لم يتصل بنفسه بالرقم 911 خشية تسريب التسجيلات للإعلام، كما غادر المنزل قبل وصول الإسعاف، وهو ما برره برغبته في تجنب تغطية إعلامية موسعة.

وكان براون قد أقرّ مسبقًا بمسؤوليته القانونية عن الإهمال وفق قوانين ولاية كاليفورنيا الخاصة بعضات الكلاب، لكنه طعن في حجم الإصابات، معتبرًا أنها وُصفت بشكل مبالغ فيه، فيما نفت الضحية تلقيها أي تحذيرات مسبقة بشأن الكلب.