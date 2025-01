بعد ضجة القبلة مع عبد المجيد عبد الله: أنغام تعلن استئناف نشاطها الفني في السعودية

أعلنت الفنانة المصرية أنغام عن استئناف نشاطها الفني في السعودية، جاء هذا بعد الجل الذي اثارته قبلتها مع الفنان عبد المجيد عبد الله في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قبل عبد المجيد عبد الله الفنانة المصرية بشكل مطول بعد مصافحته لها، الأمر الذي دفع الشرطة السعودية الى التدخل.حيث كشفت شرطة الرياض عن استدعاء شخصين مخالفين للائحة المحافظة على الذوق العام، خلال فعالية في مدينة الرياض.

هذا وأعلنت أنغام عن حفلها القادم من خلال حسابها الرسمي في "انستغرام" حيث نشرت تفاصيل لحدث :"انتظروا ليلة الأمير عبد الرحمن بن مساعد وصادق الشاعر، يوم 7 فبراير/شباط في محمد عبده أرينا".

وبخصوص الضجة التي أثيرت حول قبلتها مع عبد المجيد عبد الله، اختارت الصمت حيال الأمر، ونشرت صورًا من استعداداتها لحفل آخر في الدوحة عبر إنستجرام، متجاهلة التعليق على الواقعة، في حين شارك عبدالمجيد عبدالله صورًا من حفله في البحرين على حسابه بموقع X (تويتر سابقًا)، دون أن يدلي بأي تعليق حول الأزمة.

في حين كشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية أن النقابة لم تتلقَ حتى الآن أي إخطار رسمي بخصوص إحالة أنغام للتحقيق. وأكد المصدر أنه في حال تلقي إخطار، ستقف النقابة الى جانب الفنانة وتدعمها.

ويشار الى أن والد أنغام الموسيقار محمد علي سيلمان، علق على قُبلة الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله لابنته في حفل تكريم صناع الترفيه جوي أورد 2025، معتبرا أن الموقف ليس به أمر مُخل بالآداب.

https://x.com/i/web/status/1881798468492197963