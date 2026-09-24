مسلسل "فوضى" الإسرائيلي يشعل العالم العربي والأعلى مشاهدة في لبنان

النجاح الهائل لمسلسل "فوضى" الإسرائيلي لا يقتصر فقط على إسرائيل، أوروبا والولايات المتحدة. في الأسبوعين الأخيرين حطم المسلسل سقفاً زجاجياً آخر، وأصبح الأكثر مشاهدة على نتفليكس في لبنان.

"شاهدت جميع المواسم"

في شوارع لبنان، يعترف السكان الذين تمت مقابلتهم بصراحة أنهم يتابعون المسلسل. "نعم، أتابعه، إنه ممتاز، أحبه. شاهدت الموسم الأول والثاني والثالث، شاهدتهم جميعًا"، قال أحد الذين تم مقابلتهم. وقالت شابة أخرى: "نعم، أتابعه. من الموسم الأول حتى الخامس."

أضاف مُقابَل أكبر سناً: "نعم، أنا أشاهدها. شاهدت الموسم الرابع وأيضاً الخامس وأنهيته. مسلسل شيق جداً، أنتظره من سنة إلى سنة."

ليئور راز، مبتكر السلسلة، نشر مؤخرًا إعلانًا بأن الموسم الخامس قد تم عرضه على نتفليكس. تركز السلسلة الدرامية في موسمها الأخير على هجوم 7 أكتوبر، وتثير في العالم العربي نقاشًا واسعًا حول الدوافع الإسرائيلية لاغتيال كل عنصر من حماس كان ضالعًا بالهجوم.

الصحفي اللبناني إبراهيم ريحان علّق على ذلك قائلاً: "كل المطاردات والمراقبات تستند إلى أحداث 7 أكتوبر، وهناك أيضاً مطاردة في مرسيليا بفرنسا. هذا أشبه برسالة مفادها أن الإسرائيليين مستعدون للذهاب والوصول إلى أي مكان في العالم."

مقطع فيديو عربي انتشر بشكل فيروسي على الإنترنت وصف الأمر هكذا: "يظهر الإسرائيليون أولاً كضحايا، ثم كأشخاص مُلاحقين، وأخيراً كمن ينتقمون. وفي الوقت نفسه، يظهر الفلسطينيون المسلحون كإرهابيين."

الانتقادات في العالم العربي لا تتعلق فقط بتمثيل السردية الإسرائيلية في الحبكة، بل أيضاً بهوية المبدعين والممثلين الشخصية. عبير أيوب، صحفية فلسطينية نشرت مقطع فيديو على تيك توك حول الموضوع، قالت: "في هذه السلسلة، يكاد لا يوجد فرق بين التمثيل والواقع. لأن صانع السلسلة الأصلي، ليئور راز، هو في الحقيقة جندي سابق في وحدة المستعربين الإسرائيلية. والممثل الرئيسي في السلسلة، عيدان عمادي، الذي يجسد شخصية ساجي، التحق فعلاً بالاحتياط في الجيش الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر وخدم في كتيبة الهندسة القتالية، وفي يناير 2024 أُصيب بجراح خطيرة."

إلى جانب الشعبية الكبيرة في الدول العربية، سُمعت أيضًا دعوات لمقاطعة مشاهدة المسلسل، وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي ملصقات تطالب بمقاطعة "فوضى".

تطرق الصحفي ريحان أيضًا إلى ذلك: "الإسرائيليون يحاولون إيصال رسالة من خلال الاستغلال الأمثل للسينما، للتقنيات المتقدمة ولطريقة تصميم الحبكة، وأيضًا بمساعدة كاريزما بعض الممثلين."