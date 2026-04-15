حسم نقيب الموسيقيين في لبنان فريد بو سعيد الجدل المثار مؤخرًا حول اعتزال الفنانة فيروز، مؤكدًا أنها لم تعتزل الغناء كما أُشيع، وأن حالتها الصحية والنفسية مستقرة داخل منزلها.

وفي تصريحات صحفية، نفى بو سعيد بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض المنصات بشأن تصريحاته حول اعتزال فيروز أو اختفائها، مشددًا على أنه لم يدلِ بمثل هذه التصريحات من قبل.

وأوضح أن ما تمر به فيروز يرتبط بحالة نفسية صعبة عقب وفاة نجلها هلي الرحباني بعد معاناة مع المرض، مشيرًا إلى أنها تأثرت بشدة بهذه الخسارة نظرًا لقربه منها.

وأكد نقيب الموسيقيين أنه يتابع وضعها عن قرب، موضحًا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق أو تداول الشائعات حول مكان إقامتها، حيث تتواجد بشكل طبيعي في منزلها.

وتأتي هذه التوضيحات بعد موجة شائعات واسعة انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن اعتزال فيروز وابتعادها التام عن الساحة الفنية.

يُذكر أن فيروز فقدت خلال السنوات الأخيرة عددًا من أبنائها، من بينهم زياد الرحباني، كما كانت قد فقدت ابنتها ليال الرحباني في وقت سابق، لتبقى ابنتها ريما الرحباني إلى جانبها.