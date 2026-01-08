وفاة هلي الرحباني ابن فيروز… خسارة مؤلمة بعد رحيل زياد

توفي هلي الرحباني، الابن الأصغر للسيدة فيروز والفنان اللبناني الراحل عاصي الرحباني، عن عمر يناهز 65 عاماً، بعد أشهر قليلة من وفاة شقيقه زياد الرحباني.

ولد هلي عام 1958، وعانى منذ ولادته من إعاقات ذهنية وحركية، ما جعله يعيش حياة هادئة بعيداً عن الأضواء، دون أن يكون جزءاً من المشهد الفني مثل أشقائه.

ويأتي هذا الرحيل ليزيد من الحزن في حياة السيدة فيروز، التي فقدت في السنوات الماضية عدة أفراد من عائلتها، بينهم ابنتها ليال وزياد الرحباني. ورغم ابتعاده عن الفن، ظل هلي الرحباني جزءاً مهماً من السيرة الإنسانية لعائلة الرحابنة.