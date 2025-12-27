بينها مدينة عربية مميزة: أبرز وجهات رأس السنة في العالم

ليلة رأس السنة الجديدة هي واحدة من المناسبات الأهم في العالم، مع احتفالات ضخمة، فعاليات ثقافية وتقاليد عريقة. لأولئك الذين يرغبون في الانضمام إلى الملايين حول العالم الذين يجتمعون للحظة مشتركة من العد التنازلي، جمعنا هنا خمس مدن مناسبة للجميع، والتي تبرز بشكل خاص في طريقة احتفالها برأس السنة (سيلفستر).

نيويورك، الولايات المتحدة

لا يمكننا أن نبدأ القائمة دون الإشارة إلى أشهر مكان في العالم للاحتفال برأس السنة الميلادية. المدينة هي من بين الأكثر أيقونية في العالم، وتقام فيها الاحتفالات بشكل متواصل منذ بداية القرن العشرين. محور الحدث الرئيسي هو ساحة تايمز سكوير، حيث يتجمع أكثر من مليون شخص لمشاهدة نزول كرة الكريستال الشهيرة من أعلى برج One Times Square. الكرة، المجهزة بآلاف أضواء LED، تهبط خلال ستين ثانية حتى منتصف الليل تمامًا.

تم إغلاق المنطقة بأكملها أمام حركة المرور منذ ساعات بعد الظهر، والحراسة في المكان من بين الأكثر تشديدًا في العالم. إلى جانب العد التنازلي تُقام عروض موسيقية لفنانين بارزين، ويُنقل الحدث ببث مباشر لملايين المشاهدين حول العالم. بالإضافة إلى تايمز سكوير، تقدم نيويورك عشرات الحفلات الفاخرة، الفعاليات الثقافية، عروض برودواي الخاصة واحتفالات على أسطح ناطحات السحاب مع إطلالات على أفق المدينة. باختصار، تجربة لا يجب تفويتها.

طوكيو، اليابان

المدينة هي من أوائل المدن في العالم التي تحتفل بدخول السنة الميلادية الجديدة، والتي تُسمى أوميسوكا، وتُحتفل بها في أجواء مختلفة تمامًا عما هو معروف لدينا في الدول الغربية. في اليابان يدمجون جيدًا بين التقاليد المحلية والروحانية في مساء العيد. كثيرون يقضون المساء في وجبات عائلية، وعند منتصف الليل يزور الجميع المعابد البوذية والشنتوية في جميع أنحاء المدينة. أحد الطقوس المركزية هو قرع 108 أجراس في المعابد، وهو يرمز إلى التطهر من نقاط الضعف البشرية وفتح صفحة جديدة.

في الفعاليات الأكثر "غربية"، ستُقام في حي شيبويا حفلات حتى ساعات الصباح الباكر مع دي جيه دوليين وموسيقى إلكترونية. فعاليات تشمل حفلات ذات طابع خاص مع عروض، دراغ، وألعاب كازينو. عدد من الفنادق الفاخرة تقيم حفلات خاصة مع موسيقى حية، قوائم طعام مميزة، وعد تنازلي في حفلات كبار الشخصيات.

بانكوك، تايلاند

إحدى المدن المفضلة لدى الإسرائيليين تحتفل بليلة رأس السنة الميلادية بأجواء ملونة ومميزة، كما يعرف التايلانديون وحدهم، مع مزيج من الثقافة المحلية والسياحة الدولية. أما مراكز الاحتفال الرئيسية فهي تقع على ضفاف نهر تشاو برايا، حيث تقام عروض ألعاب نارية واسعة النطاق يمكن رؤيتها من السفن، والكورنيش، والفنادق والمطاعم.

أحد أكبر الأحداث في بانكوك هو "العد التنازلي المذهل لتايلاند 2026" في مجمّع ضخم على ضفاف النهر، حيث ستكون هناك عروض ضوئية، ليزر، ألعاب نارية، وعروض لفنانين دوليين إلى جانب موسيقيين تايلانديين. كذلك، ستكون هناك حانات "روف توب" على أسطح المباني بإطلالات على المدينة كلها وأضوائها خلال المساء. خيار آخر للاحتفال هو رحلة نهرية مع عشاء وإطلالة على الألعاب النارية في أجواء رومانسية. الطقس المعتدل والأجواء الودية يجعلان بانكوك وجهة شهيرة للشباب والسياح من جميع أنحاء العالم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة

المدينة التي تصدرت بالفعل المرتبة الأولى كوجهة التي يسافر إليها الإسرائيليون في الشهر الأخير، أصبحت في السنوات الأخيرة واحدة من المدن الأكثر ارتباطًا بالاحتفالات الفاخرة لعيد رأس السنة. مركز الاحتفالات الرئيسي هو منطقة برج خليفة، وهو البرج الأعلى في العالم، حيث تُقام عروض وسائط متعددة واسعة النطاق تشمل آلاف الألعاب النارية، عروض الليزر، عروض ضخمة على واجهة البرج بالكامل، وإضاءة ذكية متزامنة مع الموسيقى.

إلى جانب الحدث الرئيسي، تُقام احتفالات إضافية في الجزر الاصطناعية، على الشواطئ وفي المرافئ، إلى جانب حفلات فاخرة في الفنادق، الحانات على الأسطح، الأكشاك والفعاليات في المراكز التجارية، مطاعم الشيف والنوادي المنتشرة في أنحاء المدينة. من بين أمور أخرى، ستكون هناك عروض مياه، أضواء وألعاب نارية على ضفاف البحر. بالإضافة إلى ذلك، سيُقام مهرجان يتضمن عروضاً لـ70 طائرة بدون طيار خاصة تشكل معاً عرض أضواء رائعاً.

برلين، ألمانيا

العاصمة الألمانية تقدم واحدة من أكبر احتفالات رأس السنة في أوروبا، مع تركيز على الموسيقى والحياة الليلية. الحدث الرئيسي يقام حول بوابة براندنبورغ، حيث يُعقد أحد أكبر المهرجانات في الشوارع بأوروبا. مئات الآلاف من المحتفلين يتجمعون للحدث الذي يشمل عروضاً حية لفنانين محليين ودوليين، شاشات عملاقة، أكشاك طعام وشراب، وعرض ألعاب نارية عند منتصف الليل.

إلى جانب الحدث الرسمي، تُعرف برلين بمشهد النوادي الليلية لديها، والذي يُعتبر من بين الأفضل في العالم. العديد من النوادي، مثل نوادي التيكنو، والإلكترونيكا، والبديلة، تستضيف حفلات رأس السنة التي تستمر لساعات، وأحيانًا حتى لمدة 24-48 ساعة متواصلة (!). حظًا موفقًا للمشاركين.