محمد جبارين يحوّل وجع المجتمع إلى فن.. فيلمه يتجاوز مليون مشاهدة في يوم

صرّح الفنان والممثل محمد جبارين، خلال استضافته عبر شاشة i24NEWS، أن فيلمه السينمائي القصير الجديد، الذي أطلقه بالشراكة مع الفنان محمد طميش، حقق أكثر من مليون مشاهدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي في يومه الأول، مؤكداً أن هذا التفاعل الواسع يعكس حجم الألم والرغبة في مواجهة الواقع الصعب الذي يعيشه المجتمع.

وأوضح جبارين أن العمل، الذي أُنتِج باستثمار شخصي ويمتد لست دقائق، يسلط الضوء على قضيتين جوهريتين:

الأولى تتعلق بمسؤولية الأهل في متابعة أبنائهم ومساءلتهم عن مصادر أموالهم وسلوكياتهم لتدارك الانزلاق في طريق الخطر قبل فوات الأوان. أما القضية الثانية فتعالج تقصير أجهزة الشرطة وتقاعسها عن معالجة ظاهرة العنف وفوضى السلاح وتفشي الجريمة.

وأعرب الفنان جبارين عن شعوره بالإحباط الشديد جراء تفاقم أعمال العنف والجريمة الممنهجة في البلدات العربية، مشيراً إلى أن خطورة الأوضاع أصبحت تحول دون تقديم أعمال كوميدية، لاسيما بعد أن أصبحت مشاهد العنف واقعاً يومياً يُعاش في الحارات والشوارع بدلاً من أن تكون مجرد سيناريوهات سينمائية.

وشدد جبارين في ختام حديثه على التزامه ومبادراته المستمرة باستغلال الأدوات الفنية والمنصات المتاحة للتوعية والتأثير الإيجابي، مؤكداً أن رسالة الفن تظل وسيلة رئيسية لإيصال صوت الناس والسعي نحو إصلاح المجتمع.