جورج كلوني يثير جدلا حول دور زوجته مع الإخوان المسلمين في مصر

كشف النجم العالمي جورج كلوني في برنامج "درو باري مور" عن تفاصيل مثيرة حول أول لقاء جمعه بزوجته، المحامية وناشطة حقوق الإنسان أمل كلوني. إلا أن تصريحًا واحدًا أدلى به كلوني حول لقاءاتهما أثار جدلاً واسعًا.

في حديثه، روى كلوني كيف أنه بعد تعارفه على أمل وتبادلهما الرسائل، وصل إلى لندن وطلب منها الانضمام إليه في زيارة إلى شارع "أبي رود" الشهير. إلا أن أمل أجابته بأنها كانت "في اجتماع مع الإخوان المسلمين"، وأوضح كلوني أن أمل كانت تساعدهم في صياغة دستور في مصر خلال فترة حكمهم بين عامي 2012 و2013.

هذا التصريح أثار الكثير من التساؤلات نظرًا لأن جماعة الإخوان المسلمين تم تصنيفها في وقت لاحق كـ"منظمة إرهابية" من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.