أيقونة تاريخية : بِيع أول حقيبة "بيركين" مقابل 10 ملايين دولار

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حدث تاريخي : بيعت أول حقيبة بيركين من دار الأزياء الفرنسية هيرميس، والتي صممت خصيصا للممثلة والمغنية البريطانية جين بيركين في عام 1984، أمس (الخميس) في مزاد في باريس مقابل ما لا يقل عن 10 ملايين دولار.

تمت عملية البيع، التي جرت أمام أعين تسعة مشترين محتملين، إلى معركة عروض استمرت عدة دقائق - حتى سقط المطرقة وانتقل القطعة النادرة إلى يد جامع ياباني مجهول. منذ أن باعت جين بيركين نفسها الحقيبة في عام 1994 بهدف جمع الأموال لأبحاث الإيدز، انتقلت الحقيبة التاريخية بين عدة أيدي. في المرة الأخيرة عُرضت في مزاد علني قبل 25 عامًا من قبل المالك السابق، الذي عرّف عن نفسه باسم "كاثرين ب'".

على مر السنين أصبحت الحقيبة واحدة من أكثر رموز الفخامة شهرة في عالم الأزياء - والبيع التاريخي الذي جرى الليلة الماضية يعزز مكانتها كأيقونة أبدية.

تاريخ الحقيبة الشهيرة

في عام 1983، في رحلة روتينية من باريس إلى لندن، جلست جين بيركين في مقعدها، وبجوارها لم يكن سوى المدير التنفيذي لدار الأزياء الفرنسية الفاخرة هيرمس، جان لويس دوما. عندما صعدت إلى الطائرة، وضعت بيركين حقيبة القش الخاصة بها في الحجرة العلوية فوق رأسها – ولكن عندما فُتحت الحجرة، سقط محتوى الحقيبة وتبعثر على أرضية الطائرة. توجهت بيركين إلى دوما وأخبرته كم هو صعب العثور على حقيبة جلدية مريحة، أنيقة وعملية تناسب رحلات نهاية الأسبوع.

دوما استمع جيدًا. بالفعل في عام 1984، بإلهام من تلك المحادثة العفوية في الطائرة وبالاعتماد على تصميم سابق من عام 1982، قام دوما بصنع حقيبة جلدية سوداء مرنة لها - حقيبة أصبحت فيما بعد أيقونة في عالم الموضة.

بيركن بدأت تستخدم الحقيبة الجديدة – ولكن مع مرور الوقت اعترفت بأنها تشجعها على حمل أشياء كثيرة جدًا معها، ولذلك أصبحت ثقيلة جدًا للحمل على الكتف. ومع ذلك، استخدمتها لفترة طويلة. مع السنوات، تحولت حقيبة بيركن لأكثر من مجرد حقيبة – أصبحت رمزًا للمكانة الاجتماعية، قطعة مرغوبة تُباع بأسعار مذهلة: بين 10,000 إلى 500,000 دولار.

لكن القصة لم تنتهِ هنا، ففي عام 2015، بعد أن اطّلعت على تقارير عن القسوة في عملية ذبح التماسيح من أجل إنتاج نسخة جلد التمساح من الحقيبة، نشرت بيركين رسالة علنية طلبت فيها من "هيرمس" إزالة اسمها من هذه الحقائب. فكتبت: "بعد أن لفتوا انتباهي إلى القسوة في ذبح التماسيح من أجل تصنيع حقيبة هيرمس التي تحمل اسمي، طلبت من هيرمس إزالة اسمي من حقائب هيرمس المصنوعة من جلد التمساح، حتى يتم إيجاد طرق أفضل تلتزم بالمعايير الدولية". توفيت بيركين في 16 يوليو/تموز 2023 عن عمر يناهز 76 عامًا.