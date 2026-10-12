وفاة نجم "بريكنغ باد" آر جاي ميت عن 34 عامًا.. رحيل مفاجئ يهز عالم الدراما

الممثل آر. جيه. ميت، المعروف بشكل أساسي بسبب تجسيده شخصية والتر "فلين" وايت جونيور في المسلسل الناجح "Breaking Bad"، توفي الليلة الماضية (بين الاثنين والثلاثاء) عن عمر يناهز 34 عامًا في تكساس، حسبما أفاد موقع TMZ. ظروف الوفاة لا تزال قيد التحقيق.

ميت، الذي عاش مع الشلل الدماغي، كان ناشطًا متحمسًا لدمج أشخاص مع إعاقات في المجتمع، كما أن الشخصية التي جسدها في المسلسل الناجح تعاملت أيضًا مع الشلل الدماغي.