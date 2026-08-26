وفاة مغنية الكانتري الأسطورية دولي بارتون مساء أمس (الثلاثاء) عن عمر 80 عامًا، تركت ملايين معجبيها حول العالم في صدمة وحزن شديد. كشف فريق مديري المغنية في بيان لشبكة CBS الأمريكية أن بارتون توفيت "بعد صراع قصير وشجاع مع مرض السرطان".

في الأشهر الأخيرة، اضطرت بارتون إلى إلغاء عروض عامة بسبب ما وُصف حينها بمشاكل صحية. أجلت بارتون عروضًا في لاس فيغاس وحتى ألغت مشاركتها في فعالية في منتزه "دوليوود". وعللت هذه الإلغاءات بسبب وجود حصوة في الكلية.

في الأسبوع الماضي، تحدثت المغنية عن حالتها الصحية في مقابلة مع مجلة People وقالت: "أنا أتعامل مع بعض المشاكل الصحية التي لم أنتبه لها عندما كنت أعتني بكارل"، في إشارة إلى زوجها الراحل كارل دين، الذي توفي العام الماضي. شاركت بارتون أنه بعد وفاة زوجها، لم تعتني بصحتها.

على الرغم من تدهور حالتها الصحية، واصلت بارتون العمل على مشاريع مستقبلية، من بينها أيضاً مسرحية موسيقية في برودواي مستندة إلى أغانيها.

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عبّر نجوم وأشخاص من صناعة الترفيه في العالم عن حزنهم على وفاة دولي بارتون. المغنية والممثلة مايلي سايرس، ابنة عرابة دولي، شاركت في وسائل التواصل الاجتماعي بدهشة وحزن على وفاتها: "هناك الكثير من الناس السيئين في هذا العالم وكان علينا أن نفقد قلباً نقياً مثل دولي بارتون. يوم صادم للبشرية جمعاء. لا أصدق أننا فقدنا أنقى روح. ارتاحي في المجد. قلبي يؤلمني".

كما أعرب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن أسفه: "لم تكن هناك أبداً امرأة مثلها، ولن تكون هناك أبداً". كما أمر ترامب بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض حداداً.