وفاة نجمة مسلسل "بيفرلي هيلز 90210" شانون دوهرتي عن عمر ناهز 53 عاما

توفيت الممثلة الهوليوودية شانون دوهرتي، المعروفة بأدوارها "بردانا" في المسلسل الشهير "بيفرلي هيلز 90210" والمسلسل الدرامي "مسحور"، اليوم (الأحد) عن عمر يناهز 53 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

"بقلب ثقيل، أؤكد وفاة الممثلة شانين دوهرتي. فقدت النضال ضد السرطان بعد سنوات عديدة من النضال ضد المرض "، قالت دورهيتي Publicity ، سالي سلوان.

صعدت دوهرتي إلى الشهرة في عام 1990 من خلال دور المرأة السمراء المتزوجة حديثًا، بريندا والش، في مسلسل بيفرلي هيلز 90210 على شبكة فوكس. إلى جانب شقيقها التوأم براندون، الذي لعب دوره جيسون بريستلي، الزوجان والش كانوا عائلة كلاسيكية انتقلت مؤخرًا من مينيسوتا إلى بيفرلي هيلز وكانوا مندهشين باستمرار من تصرفات الأطفال الأغنياء من لوس أنجلوس.

حقق العرض نجاحًا كبيرًا، ومع نجاحها، انتشر قدر هائل من الشائعات المحيطة بالممثلين، بما في ذلك دوهرتي. على الرغم من أن العرض بدأ مع شخصية كيلي لغاريث باعتبارها الشخصية الأقل إعجابًا، إلا أن التصور تغير بسرعة وأصبحت بريندا عضو فريق التمثيل الذي أحب الجميع أن يكرهوه. لقد تم تصنيفها على أنها ديفا في الصحافة، وكانت هناك أيضًا نشرة في الإنترنت تسمى "أنا أكره بريندا". وظهرت دوهرتي في 111 حلقة قبل أن تغادر المسلسل في نهاية الموسم الرابع، وسط تقارير عن خلافات مع أعضاء فريق التمثيل الآخرين، وخاصة غاريث.

بعد مغادرة "Beverly Hills, 90210"، وجدت "دوهرتي" موطئ قدم لها في "Bewitched" (الساحرات)، وهي دراما خارقة للطبيعة تدور أحداثها حول ثلاث شقيقات يكتشفن أنهن ساحرات ويجب عليهن العمل معًا لمحاربة الشر. لعبت دور الأخت الكبرى بين الأخوات الثلاث، برو هاليويل، إلى جانب أليسا ميلانو وهولي ماري كومز. في عامي 2000 و 2001 أخرجت ثلاث حلقات. قُتلت الشخصية عندما غادرت المسلسل في نهاية الموسم الثالث.

AP/Dany Moloshok

ولدت دوهرتي في ممفيس بولاية تينيسي، وانتقلت إلى لوس أنجلوس مع عائلتها عندما كانت طفلة وبدأت حياتها المهنية في سن العاشرة بدور في مسلسل "دادي مورفي". شاهدها مايكل لاندون في المسلسل وأخذها لتقوم بدور جيني وايلدر في فيلم "Little House on the Prairie" وهي في الحادية عشرة من عمرها.

تم تشخيص إصابة دوهرتي بسرطان الثدي في شباط/فبراير 2015، وقالت في عام 2017 إنها في حالة شفاء. وبعد عامين عاد المرض وانتشر. واصلت العمل، مع أدوار في الأفلام التلفزيونية بما في ذلك Dead to Belong وThe Life List. وفي يونيو/حزيران 2023، قالت إنها بدأت الخضوع للعلاج الإشعاعي، بسبب السرطان الذي انتشر في دماغها.

تزوجت لفترة وجيزة من ابن جورج هاميلتون أشلي هاميلتون ولاعب البوكر ريك سالومون، وفي عام 2011 تزوجت من المصور كورت إيسفارينكو. تقدموا بطلب الطلاق في عام 2023.