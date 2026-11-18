عادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى دائرة الاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مناسبة عزاء بالقاهرة، في إطلالة لفتت الأنظار وأثارت تفاعلاً واسعاً، وسط تعليقات ركزت على ملابسها والتغير الملحوظ في وزنها، بالتزامن مع أنباء عن مشروع غنائي جديد يجمعها بابنتها.

وشهد مسجد الحامدية الشاذلية في القاهرة، مساء الاثنين، حضور عدد من نجوم الوسط الفني لتقديم واجب العزاء في والدة المايسترو أمير عبد المجيد، وكان من بين الحاضرين شيرين، التي حرصت على مواساته، في أول ظهور لها منذ فترة من الغياب عن المناسبات العامة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لوصول شيرين إلى المسجد، حيث ظهرت مرتدية جلابية بسيطة، فيما انصبت تعليقات كثير من المتابعين على إطلالتها، مع ملاحظة تغير في وزنها، لتعود الفنانة مجدداً إلى واجهة النقاشات الإلكترونية.

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مفاجأة غنائية تجمع شيرين بابنتها

وبالتزامن مع عودتها إلى الظهور، تستعد شيرين لخوض تجربة فنية جديدة، تتمثل في إصدار أغنية مشتركة مع ابنتها هنا، في ديو غنائي سيكون الأول الذي يجمعهما، وسط ترقب من جمهور الفنانة المصرية لمعرفة تفاصيل المشروع.

وكشفت هنا عن التحضير للعمل من خلال حسابها على منصة «إنستغرام»، حيث نشرت صورة تجمعها بوالدتها، وأرفقتها برسالة إلى محبي شيرين دعتهم فيها إلى التفاعل مع المنشور وإعادة نشره ومتابعة حسابها، تمهيداً للإعلان عن المفاجأة.

وأوضحت هنا أنها تعمل على تجهيز أغنية تجمعها بوالدتها، مشيرة إلى أن تفاصيل الديو الغنائي ستُعلن خلال الفترة المقبلة.

وأثار الإعلان موجة من التفاعل بين متابعي شيرين، الذين عبروا عن حماسهم لسماع العمل الجديد، فيما رأى كثيرون أن مشاركة ابنتها في تجربة غنائية تمثل خطوة مختلفة في مسيرتها الفنية والعائلية.

وبين ظهورها الاجتماعي الذي أعاد اسمها إلى التداول، والمشروع الغنائي المنتظر مع ابنتها، تبدو شيرين أمام مرحلة جديدة من الاهتمام الجماهيري، وسط ترقب لما ستكشف عنه خلال الفترة المقبلة.