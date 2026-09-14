نفى الجيش الإسرائيلي بشكل قاطع، الليلة الماضية، ما ورد في الفيلم الوثائقي الإسرائيلي "نازا" (NAZA) بشأن التخطيط أو الموافقة على تنفيذ غارة في قطاع غزة كان من المتوقع أن تؤدي إلى مقتل نحو 500 مدني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان باللغة الإنجليزية نشره عبر منصة "إكس"، إن الادعاء الوارد في الفيلم "كاذب تمامًا"، مؤكدًا أن الجيش "لم يخطط أو يوافق أو ينفذ في أي وقت ضربة كان يتوقع أن يُقتل فيها هذا العدد من المدنيين، أو حتى عدد قريب منه".وأضاف الجيش أنه خلال الحرب لم ترد، بحسب قوله، أي إفادة موثوقة تفيد بأن إحدى ضرباته تسببت في مقتل عدد يقترب من 500 شخص.

الجيش يشكك في مصدر الشهادة

وقال المتحدث باسم الجيش إن صانعي الفيلم لم يتمكنوا من التحقق من الادعاء أو العثور على أدلة فعلية تدعمه، رغم اختيارهم نشره ضمن الفيلم.

كما شكك الجيش في إمكانية التحقق بصورة مستقلة من هوية الشخص الذي أدلى بالشهادة في الفيلم، أو من خدمته في صفوف الجيش الإسرائيلي، أو من طبيعة دوره العسكري.وختم المتحدث بيانه بالتأكيد على أن مثل هذه الضربة «لم يتم التخطيط لها أو الموافقة عليها أو تنفيذها»، متسائلًا عن سبب اختيار صانعي الفيلم عرض هذه الرواية ضمن الحملة الترويجية للعمل.

وزير الثقافة الإسرائيلي يطلب بحث سحب الجنسية من صانعي الفيلم

وعقب نفي الجيش، أعلن وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهر أنه توجه إلى وزارة الداخلية لبحث إمكانية تنفيذ تهديداته السابقة تجاه صانعي الفيلم، ودراسة إمكانية سحب جنسيتهم الإسرائيلية.وطلب زوهر من الوزارة فحص مصادر الأدلة والمواد التي ظهرت في الفيلم، والتحقق مما إذا كانت طريقة الحصول عليها أو نشرها تضمنت، بحسب تعبيره، أفعالًا يمكن أن ترقى إلى "الخيانة للدولة" أو أن تشكل مساعدة للعدو خلال الحرب.

فيلم "نازا" يفوز بجائزة في مهرجان البندقية

ويأتي الجدل بعد فوز فيلم "نازا" للمخرجين الإسرائيليين الحائزين على الأوسكار يوفال أبراهام ورachel شور بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي الدولي.

ويتناول الفيلم، وفق ملخصه الرسمي، آليات العمل التي تقف وراء ما يصفه بـ"القتل الجماعي في غزة"، ويعتمد على شهادات 24 جنديًا وضابطًا في الجيش الإسرائيلي. ويشير اسم الفيلم إلى الاختصار العسكري العبري لعبارة "الضرر الجانبي".

وأثار الفيلم اهتمامًا واسعًا منذ عرضه الأول، حيث استمر تصفيق الجمهور لصانعيه نحو 25 دقيقة، في مشهد وصف بأنه من أطول فترات التصفيق في تاريخ المهرجان.

ويستند العمل إلى تحقيقات وتقارير نُشرت خلال السنوات الماضية في مجلة "سيحا مِكوميت" ومجلة +972 وصحيفة الغارديان البريطانية.

وفي خطاب ألقاه عقب تسلمه الجائزة، انتقد أبراهام الهجوم السياسي والإعلامي الإسرائيلي على الفيلم، مشيرًا إلى أن بعض السياسيين والصحفيين انتقدوه ورفضوه من دون مشاهدته، ودافع عن العمل باعتباره محاولة لعرض ما قال إنها "الحقائق" المرتبطة بالقتال في غزة.