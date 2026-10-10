مخرج فيلم "نازا" من لندن: نعتقد أننا تحت المراقبة الإسرائيلية

مخرج الفيلم الوثائقي "نَازا"، يوآف أبراهام، يدّعي أنه وشريكته راحيل شور لا يمكنهما العودة إلى إسرائيل في المستقبل القريب، على خلفية التهديدات والأجواء العدائية تجاههما. في مقابلة مع وسائل الإعلام السويسرية قال إنه يقيم حالياً في لندن، وإنه يخشى أنه تحت المراقبة الإسرائيلية. ووفقاً لكلامه، فإن الحكومة تعمل على الإضرار بمصداقية الفيلم وتقويض شرعيته.

"يبدو أنني وراحيل لن نتمكن من العودة إلى البيت في المستقبل القريب بسبب التهديدات بالقتل التي نواجهها"، قال. ومع ذلك، شدد على أن الاثنين في أمان وأن حياتهما ليست في خطر.

الفيلم "نازا"، الذي تم إنتاجه بالتعاون مع الصحيفة البريطانية "الغارديان"، يتناول، بحسب صانعيه، سياسة الغارات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ومستوى الضرر الجانبي المسموح به، واستخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات العسكرية. وقد صرح المخرج في مقابلة أن المعلومات المعروضة في الفيلم تستند إلى تفاصيل دقيقة وتحقق من مصادر متعددة، وليس فقط إلى شهادات مصورة.

وبحسب أقواله، يعرض الفيلم حالات أُجيز فيها قتل عدد كبير من المدنيين في إطار هجمات ضد أهداف لحماس. وادعى أن قواعد تهدف إلى الحد من إصابة المدنيين قد تتحول فعليًا إلى آلية تطبّع ذلك. نشير إلى أن هذه الادعاءات والمعطيات التي تستند إليها تتطلب فحصاً مستقلاً، بما في ذلك السياق العملي والقانوني للهجمات.

اتهم المخرج أيضًا إسرائيل بمحاولة تحديد هوية الجنود الذين زودوا الفيلم بالمعلومات وردع آخرين عن كشف معلومات في المستقبل. وبحسب قوله، الهدف ليس فقط التشكيك في نتائج التحقيق، بل أيضًا ردع مسربين محتملين.

الادعاءات التي طرحها المخرج في المقابلة لم تُعرض فيها إلى جانب رد إسرائيلي مفصل. من دون رد الجيش الإسرائيلي والحكومة وفحص مستقل للمواد.