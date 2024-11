ايران ستعاقب النساء اللواتي يخلعن الحجاب بهذه الطريقة

من المتوقع افتتاح "عيادة استشارية" قريباً في طهران لعلاج النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب بشكل مناسب، حسبما أفادت قناة "إيران إنترناشيونال" اليوم (الأربعاء). وقالت مهري طالبي درستاني، التي من المفترض أن تشرف على المنشأة، إن السلطات الإيرانية تعامل النساء المعترضات على القانون على أنهن مريضات نفسيات، لذا ستوفر العيادة "العلاج العلمي والنفسي لخلع الحجاب".

ومكتب درستاني هو جزء من الهيئة الإيرانية لـ "تعزيز الطهارة الأخلاقية والوقاية من الفساد". هذه الهيئة مسؤولة عن تحديد وإنفاذ المعايير الدينية الصارمة في المجتمع، وخاصة ملابس النساء. وأضافت أن "العيادة مخصصة بشكل رئيسي للشباب والنساء الذين يبحثون عن هوية اجتماعية وإسلامية، ولن تكون زيارة المركز إجبارية".

لقد دعمت طالبي دستاني زواج القاصرين في الماضي. ومن المناصب الأخرى التي شغلتها منصب رئيس مركز التفتيش التابع لوزارة العمل، وهو المنصب الذي تم فصلها منه عام 2023 في ظروف غير واضحة. وعقب ذلك، أثار تعيينها الأخير في منصبها الجديد في فرض ارتداء الحجاب جدلا حولها.

وأدان نشطاء بارزون ونشطاء حقوق الإنسان المحاولات الرسمية لتصنيف معارضة الحجاب على أنها مرضية، قائلين إن "بيان مهمة العيادة يشبه إلى حد كبير تلك المستخدمة في مرافق تعاطي المخدرات".

وجاء الإعلان عن افتتاح المركز بعد حوالي أسبوعين من نشر مقطع فيديو لطالبة تتعرى داخل الحرم الجامعي بعد تعرضها لمضايقات من قبل أفراد الأمن . وبعد نحو عامين من وفاة مهسا أميني بعد تعرضها للضرب على يد شرطة الآداب في السجن.

