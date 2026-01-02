أم تي في تنهي بثه: نودع القناة التي غيرت وجه الموسيقى

لأكثر من أربعة عقود، قبل ظهور يوتيوب وسبوتيفاي وخوارزمية مطابقة نوع الموسيقى بدقة، كانت هناك قناة واحدة تحدد صوتنا، ومظهرنا، وملابسنا، القناة التي صنعت النجوم وجعلت ملايين الأطفال يرقصون أمام الشاشة على أنغام أغاني أعظم الفنانين. (الأربعاء) توقف بثها.

في عام 1981، قبل 44 عامًا، انطلق قناة MTV الأمريكية مع الكليب الذي أصبح نبوءة ثقافية: "Video Killed the Radio Star" لفرقة The Buggles. بالأمس، اكتمل الدائرة عندما أنهت قناة MTV أوروبا، التي تأسست عام 1987، مرحلة الكليبات الخاصة بها تمامًا مع نفس الأغنية.

في الثمانينيات والتسعينيات، كان كليب على قناة MTV يعني مسيرة فنية. مايكل جاكسون، مادونا، نيرفانا وبريتني سبيرز لم يختفوا من الشاشة، والكليبات أصبحت حدثًا ثقافيًا. لكن مع السنوات، انتقلت الموسيقى إلى سماعات الأذن، الكليبات إلى الهواتف، وتوقف الشباب عن انتظار الأغنية التالية على جدول البث. كل شيء أصبح متاحًا وسهل الوصول، ومع الزمن أصبحت القناة أقل صلة بالموضوع. ومع ذلك، بالنسبة لمن كبر عليها، فهي ليست مجرد قناة أُغلقت، بل ذكرى.