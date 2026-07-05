هل لهذا علاقة بوعكة فضل شاكر؟ محمد شاكر يلغي حفله في بيروت

أعلن الفنان محمد شاكر إلغاء حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته في 8 يوليو الجاري ضمن فعاليات “صيف بيروت”، وذلك عبر منشور مقتضب على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يكشف محمد شاكر عن الأسباب التي دفعت إلى إلغاء الحفل، ما أثار حالة من التساؤلات بين جمهوره، خاصة في ظل عدم صدور أي توضيحات إضافية من جانبه أو من الجهة المنظمة للفعالية.

وتزامن الإعلان مع تداول أنباء حول تدهور الحالة الصحية لوالده الفنان فضل شاكر، الأمر الذي دفع بعض المتابعين إلى ربط القرار بالتطورات الأخيرة، إلا أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن وجود علاقة بين الأمرين.

ومن المتوقع أن تصدر الجهة المنظمة للحفل أو الفنان محمد شاكر لاحقاً بياناً يوضح أسباب الإلغاء، إضافة إلى ما إذا كان سيتم تحديد موعد بديل للحفل خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، كانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت خلال الساعات الماضية بنقل الفنان فضل شاكر إلى المستشفى العسكري بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت متابعة طبية عاجلة.

وذكرت التقارير أن فضل شاكر يعاني من مشكلات صحية متعددة، من بينها ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، إضافة إلى انسداد في الشرايين، ما استدعى خضوعه لمتابعة طبية داخل المستشفى.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار القضايا القانونية المنظورة أمام المحكمة العسكرية اللبنانية بحق الفنان فضل شاكر، مع ترقب مستمر لأي مستجدات تتعلق بحالته الصحية والقانونية.