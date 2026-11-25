عاد الجدل حول مقتنيات الفنان المصري الراحل أحمد زكي إلى الواجهة، بعد إعلان الفنان محمد رمضان استعداده لشرائها وتسليمها إلى وزارة الثقافة المصرية لإيداعها في متحف يحمل اسم صاحبها، في خطوة قوبلت بتوضيح من أسرة الراحل التي أكدت رفضها بيع المقتنيات وتمسكها باستعادتها، باعتبارها جزءاً من إرثه الفني والشخصي.

وكان محمد رمضان قد وجه رسالة إلى أسرة أحمد زكي عبر حسابه على «فيسبوك»، أعلن فيها استعداده لشراء جميع مقتنيات الفنان الراحل، وتسليمها إلى وزارة الثقافة المصرية لتكون ضمن متحف يوثق مسيرته ويحفظ إرثه للأجيال المقبلة. ووصف رمضان أحمد زكي بأنه قيمة فنية وإنسانية مصرية وعربية استثنائية، مشيراً إلى أن الحفاظ على مقتنياته يمثل امتداداً للمكانة التي احتلها في تاريخ الفن المصري.

في المقابل، أوضحت منى، شقيقة أحمد زكي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "من ماسبيرو" على شاشة التلفزيون المصري، أن الأسرة متمسكة باسترداد المقتنيات ولا تفكر في بيعها، مؤكدة أن ردها على رسالة رمضان كان بهدف شكره على موقفه الداعم، وليس بمثابة موافقة على العرض الذي قدمه.

وقالت إن المقتنيات، التي تشمل جوائز الفنان الراحل وملابسه وأغراضاً مرتبطة بمسيرته الفنية، تمثل جزءاً من تاريخه وممتلكاته الشخصية والعائلية، مشددة على حرص الأسرة على صونها والحفاظ عليها، وعدم التفريط فيها.

وأشارت منى إلى أن المقتنيات موجودة حالياً لدى وزارة الثقافة المصرية، التي لم تسلمها إلى الأسرة، على خلفية نزاع بينها وبين الحارس القضائي ورامي بركات، شقيق هيثم أحمد زكي. ونفت وجود خلاف بينها وبين بركات، مؤكدة أن الأسرة لا تعارض عرض المقتنيات في متحف مخصص للفنان، لكنها تريد استعادتها أولاً والاطمئنان عليها ومعرفة المكان الذي ستُحفظ فيه بما يتناسب مع قيمتها وتاريخ صاحبها.

وشددت شقيقة الفنان الراحل على أن مقتنيات أحمد زكي لا تمثل إرثاً عائلياً فحسب، بل جزءاً من الذاكرة الفنية المصرية، معتبرة أنها ملك للشعب المصري بأكمله، وهو ما يجعل الحفاظ عليها وعرضها في مكان يليق بمسيرته أمراً يحظى بأهمية خاصة.

وكانت وزارة الثقافة المصرية قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 احتفاظها بجزء من مقتنيات أحمد زكي، بعدما تسلمتها في كانون الأول/ديسمبر 2020، وذلك عقب وفاة نجله الفنان هيثم أحمد زكي عام 2019.

ولا يقتصر التباين بين محمد رمضان وأسرة أحمد زكي على مسألة المقتنيات، إذ سبق أن تعثر مشروع مسلسل «الإمبراطور»، الذي كان من المقرر أن يقدم فيه رمضان السيرة الذاتية للفنان الراحل. وجاء ذلك بعد اعتراض الورثة على تنفيذ العمل دون موافقتهم، وتمسكهم بمراجعة السيناريو وضمان صون حقوقهم الأدبية والحفاظ على تاريخ أحمد زكي الفني.

وفي حينها، قال السيناريست بشير الديك، الذي تولى كتابة المسلسل بعد اعتذار وحيد حامد، إن المشروع لم يستكمل بسبب رفض الورثة الفكرة من أساسها، فيما أعلن رمضان تأجيل العمل إلى حين التفاوض معهم والتوصل إلى تفاهم بشأنه.

وبذلك، يعود اسم أحمد زكي إلى دائرة الجدل بين أسرته ومحمد رمضان، لكن هذه المرة من بوابة مقتنياته الشخصية، في وقت لا يزال فيه مصيرها مرتبطاً بموقف الأسرة والإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بحيازتها.