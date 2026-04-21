تطورات خطيرة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر "حالته حرجة جدا"

شهدت الحالة الصحية للفنان المصري هاني شاكر تدهورًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة داخل مستشفى “فوش” في العاصمة الفرنسية باريس، بعد إصابته بأزمة فشل تنفسي حادة استدعت وضعه تحت العناية المركزة.

وقال رئيس الجالية المصرية في فرنسا صالح فرهود في تصريحات صحفية، إن حالة شاكر “حرجة جدًا”، موضحًا أنه يخضع لمتابعة طبية دقيقة داخل غرفة العناية المركزة، مع الاعتماد على جهاز التنفس الصناعي بشكل مستمر.

وأضاف أن الفريق الطبي المعالج قرر منع الزيارة عنه باستثناء زوجته وابنه، نظرًا لعدم استقرار حالته الصحية، ومحاولات الأطباء المستمرة للسيطرة على تدهور وظائف الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أن الأطباء حاولوا تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس، إلا أن انخفاض نسبة الأكسجين في كل محاولة أدى إلى إعادة توصيله بالجهاز مجددًا، ما يعكس صعوبة الوضع الصحي.

وكانت مصادر مقربة قد أكدت أن الفنان يعاني من مضاعفات صحية منذ فترة، أدت إلى تأجيل عودته إلى القاهرة وبقائه تحت المراقبة الطبية، قبل أن تتدهور حالته بشكل مفاجئ خلال الأيام الأخيرة.

وتواصل الطواقم الطبية في المستشفى متابعة حالته عن كثب، وسط حالة من القلق بشأن تطورات وضعه الصحي خلال الفترة المقبلة.