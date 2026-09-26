سعد لمجرد إلى السجن 10 سنوات.. والده: حكم جائر وابني مظلوم

قضت محكمة الاستئناف في كريتاي، جنوب شرق العاصمة الفرنسية باريس، السبت، بسجن المغني المغربي سعد لمجرد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بتهمة الاغتصاب في قضية تعود إلى عام 2016، في حكم أشد من العقوبة التي صدرت بحقه في المرحلة الابتدائية.

وأعلنت النيابة العامة أن المحكمة أدانت لمجرد، البالغ من العمر 41 عامًا، بتهمة الاغتصاب مع ظرف مشدد يتعلق بكونه كان تحت تأثير الكحول، كما أصدرت أمرًا بإيداعه السجن. وكانت النيابة قد طلبت الحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات.

والد سعد لمجرد: ابني مظلوم

وعقب صدور الحكم، علّق الفنان المغربي بشير عبدو، والد سعد لمجرد، على القرار القضائي، مؤكدًا رفضه للحكم وتمسكه ببراءة نجله.

وكتب عبدو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "ولدي سعد مظلوم، مظلوم بكل ما في الكلمة من معنى، حكم جائر رغم كل الأدلة الواضحة التي قدمها فريق الدفاع أمام قاضي المحكمة والنيابة العامة".

وأضاف أن العائلة تعيش مرحلة صعبة عقب صدور الحكم، قائلًا: "حاليًا أنا وزوجتي للا نزهة وزوجة سعد ووالدتها وصديقه عصام وشمة، حالنا جميعًا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى"، في إشارة إلى حالة القلق التي تعيشها الأسرة بعد القرار.

دفاع سعد لمجرد يعلن الطعن

من جانبها، قالت ماري بورغوبورو، إحدى محاميات سعد لمجرد، إن موكلها الذي تمسك ببراءته سيطعن في الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

في المقابل، قال دافيد شيمي، أحد محامي المدعية، إن العقوبة الصادرة بحق لمجرد يمكن تفسيرها، من بين عوامل أخرى، بما أثارته شخصية المتهم من قلق، إضافة إلى ما وصفه بـ"الاستراتيجية شديدة العدوانية" التي اعتمدها الدفاع تجاه المدعية.

وأضاف أن التشكيك المتكرر في أقوال المدعية والهجمات على المحققين والخبراء تركت، بحسب قوله، انطباعًا سلبيًا لدى هيئة المحلفين.

قضية تعود إلى عام 2016

وتعود القضية إلى عام 2016، عندما اتهمت لورا ب. سعد لمجرد باغتصابها داخل غرفة فندق في باريس، بعدما التقيا في ملهى ليلي. وكانت المدعية تبلغ من العمر 20 عامًا آنذاك، بينما كان لمجرد في الحادية والثلاثين.

وفي عام 2023، أدانت محكمة الجنايات في باريس المغني المغربي وحكمت عليه بالسجن ست سنوات في القضية نفسها، قبل أن تنظر محكمة الاستئناف في الطعن المقدم على الحكم.

حكم آخر في قضية اغتصاب بفرنسا

ويواجه سعد لمجرد قضية أخرى في فرنسا، إذ حُكم عليه في مايو/أيار 2026 بالسجن خمس سنوات أمام محكمة جنايات إقليم فار في مدينة دراغينيان، على خلفية اتهامه باغتصاب شابة عام 2018 قرب سان تروبيه، وقد استأنف الحكم.

وفي إطار القضية ذاتها، أُدين خمسة أشخاص في أبريل/نيسان بمحاولة ابتزاز المغني، بعدما طالبوه بدفع ثلاثة ملايين يورو مقابل سحب الشكوى وعدم حضور المدعية للإدلاء بشهادتها أمام المحكمة.

وبحسب المعطيات الواردة في القضية، بُرئت المدعية من تهمة الابتزاز، فيما صدرت أحكام بحق والدتها ومحامية ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وشخصين آخرين، تراوحت بين ستة أشهر وسنتين مع وقف التنفيذ.

اتهامات سابقة في المغرب والولايات المتحدة

وسبق أن واجه سعد لمجرد اتهامات في قضايا أخرى، من بينها قضية في المغرب عام 2015، وأخرى في الولايات المتحدة عام 2010.

وفي القضية الأميركية، حُفظت ملاحقة تتعلق باتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي بعد التوصل إلى تسوية مالية بين لمجرد والمدعية.

ويحظى سعد لمجرد بشعبية واسعة في المغرب والعالم العربي، ويتابعه أكثر من 15 مليون شخص عبر حسابه على إنستغرام، فيما يقترب عدد مشتركي قناته على يوتيوب من 16 مليونًا.