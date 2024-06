بعد صراع دام أشهر: إنقاذ منزل أسطورة هوليود مارلين مونرو من الهدم

صوت مجلس مدينة لوس أنجليس بالإجماع اليوم (الأربعاء) لصالح تعريف المنزل السابق للممثلة مارلين مونرو باعتباره "معلما تاريخيا" - وبالتالي منع هدم المنزل - الذي ماتت وعاشت فيه أسطورة هوليوود.

ووفقا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، يأتي القرار بعد معركة استمرت أشهرا بين مجلس المدينة وأصحاب المنزل الواقع في حي برينتوود المرموق. اشترى روي بانك وباريانا ميلشتين العقار في تموز/يوليو 2023 مقابل 8.35 مليون دولار – مع خطط لهدم المنزل لتوسيع ممتلكاتهم.

حصل الزوجان على تصريح هدم بعد فترة وجيزة، لكن عضوة المجلس تريسي بارك قدمت اقتراحًا العام الماضي لحماية المنزل من خلال منحه وضعًا تاريخيًا، وحصلت على موافقة لجنة التراث الثقافي ولجنة إدارة التخطيط واستخدام الأراضي.

