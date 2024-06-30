بعد صراع دام أشهر: إنقاذ منزل أسطورة هوليود مارلين مونرو من الهدم

صوت مجلس مدينة لوس أنجليس بالإجماع اليوم (الأربعاء) لصالح تعريف المنزل السابق للممثلة مارلين مونرو باعتباره "معلما تاريخيا" - وبالتالي منع هدم المنزل - الذي ماتت وعاشت فيه أسطورة هوليوود.

ووفقا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، يأتي القرار بعد معركة استمرت أشهرا بين مجلس المدينة وأصحاب المنزل الواقع في حي برينتوود المرموق. اشترى روي بانك وباريانا ميلشتين العقار في تموز/يوليو 2023 مقابل 8.35 مليون دولار – مع خطط لهدم المنزل لتوسيع ممتلكاتهم.

حصل الزوجان على تصريح هدم بعد فترة وجيزة، لكن عضوة المجلس تريسي بارك قدمت اقتراحًا العام الماضي لحماية المنزل من خلال منحه وضعًا تاريخيًا، وحصلت على موافقة لجنة التراث الثقافي ولجنة إدارة التخطيط واستخدام الأراضي.

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وقالت بارك قبل تصويت المجلس يوم الأربعاء: "لا يوجد شخص أو مكان آخر أيقوني في لوس أنجلوس مثل مارلين مونرو ومنزلها في برينتوود" وتابعت "إن فقدان هذه القطعة من التاريخ، المنزل الوحيد الذي كانت تملكه مونرو على الإطلاق، سيكون بمثابة ضربة مدمرة لتاريخنا الحضري."

واشترت مونرو المنزل - المبني على الطراز الاستعماري الإسباني - في عام 1962 مقابل 75 ألف دولار. كان هذا هو السكن الوحيد الذي كانت تعيش فيه قبل وفاتها هناك بعد ستة أشهر بسبب جرعة زائدة من المخدرات.

JGKlein via Wikicommon

بعد القرار، رفع بيني بانك وميلستين دعوى قضائية ضد المدينة في أيار/مايو بسبب تصرفها بشكل غير دستوري للحفاظ على المنزل، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز. ورفض أحد القضاة طلبهم بإصدار أمر قضائي بوقف الإعلان التاريخي، وتم تحديد جلسة استماع بشأن الدعوى المعلقة في 13 آب/أغسطس، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.